Arena Oradea a fost, pe 6 septembrie, epicentrul distracției și al nostalgiei. Mii de spectatori au venit să retrăiască atmosfera anilor ’80 și ’90 la Retro Mania, un eveniment care a reunit pe aceeași scenă artiști internaționali de renume.

Hituri care au făcut istorie au răsunat din nou, iar publicul a cântat și a dansat alături de trupele și artiștii care au marcat o epocă. Muzica live, jocurile de lumini și energia din sală au transformat concertul într-o experiență memorabilă, care a adus împreună generații diferite.

Înaintea spectacolului, artiștii au vorbit despre ce înseamnă acest proiect pentru ei și despre legătura lor cu România și cu fanii care continuă să le asculte muzica și astăzi.

Declarațiile de la conferința de presă au arătat recunoștința artiștilor și dorința lor de a readuce pe scenă autenticitatea și farmecul muzicii din acea perioadă.

Retro Mania nu a fost doar un concert, ci o adevărată călătorie muzicală în timp, care a demonstrat că hiturile anilor ’80 și ’90 rămân la fel de iubite și astăzi.