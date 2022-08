Asteptări mari, si performanțe mici. Echipele românești au avut evoluții modeste aseară in Conference League. Spesi si Craiova au pierdut, in timp ce CFR Cluj a scos un egal de 0 la 0 in deplasare.

Sepsi a fost învinsă de Djurgarden, 1-3, într-o partidă care a contat pentru turul 3 preliminar al Conference League. După ce a avut un start de seszon foarte bun, în care a învins-o chiar pe campioana CFR Cluj, în Supercupă, Sepsi începe să piardă din turație.

Partida din turul 3 preliminar cu suedezii de la Djurgarden a început cu două goluri ale oaspeților marcate în primele 31 de minute.

Mai întâi, un penalty făcut de Mario Rondon a fost fructificat de atacantul Edvardsen, care cu doar un minut înainte ratase o șansă uriașă, unu contra unu cu Roland Niczuly.

O fază excelentă a celor de la Djurgarden a dublat avantajul nordicilor. O minge peste apărarea lui Sepsi l-a găsit pe fundașul dreapta Johansson, care a retrimis cu capul în careu, de unde Joel Asoro a înscris din doar câțiva metri.

După pauză, același Asoro a reușit o fază superbă și a pătruns din partea dreaptă către interior, de unde a șutat cu stângul fără șanse pentru portarul gazdelor.

Suedezii au scăzut ritmul și le-au permis celor de la Sepsi să intre în joc. Cosmin Matei a lovit bara în minutul 57, iar Cătălin Golofca a fost blocat de Windall.

În cele din urmă, jucătorii români de la Sepsi au reușit să marcheze în minutul 79, când Tudorie a scos un penalty pe care tot el l-a și transformat. Partida retur urmează să se joace pe 11 august, iar șansele celor de la Sepsi sunt minime.

Tot o soartă similara o avut-o si cei de la Craiova. Zorya Lugansk s-a impus în fața celor de la Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 în prima manșă a duelului din turul trei preliminar din UEFA Conference League.

Oltenii puteau marca în minutul 17, atunci când Hanca i-a centrat lui Raul Silva care a trimis cu capul puțin pe lângă poarta lui Matsapura. Ucrainenii au replicat prin ocazia lui Nazaryna din minutul 21, atunci când acesta a șutat de la distanță puțin pe lângă poarta oltenilor. Kabaiev a irosit și el o ocazie importantă de gol în minutul 35. Acesta a șutat periculos la poarta lui Lazar, dar balonul a lovit plasa laterală.

În minutul 37, Buletsa s-a distrat cu apărarea Universității Craiova și a finalizat cu un șut în cros, însă intervenția lui Lazar i-a salvat pe olteni.

În repriza secundă, formația din Bănie putea marca prin Hanca în minutul 54. Acesta a șutat puternic din prima, însă mingea a trecut pe lângă poarta celor de la Zorya.

Ucrainenii au deschis scorul în minutul 56 prin Nagnoynyi. Acesta a trimis cu capul la o centrare venită de la colțul terenului. David Lazar nu a mai putut interveni, iar ucrainenii au trecut în avantaj.

Lazar a reușit să intervină salvator la șutul lui Buletsa din minutul 71. Oltenii puteau restabili egalitatea prin Bancu pe finalul partidei, însă Matsapura a reușit să pareze încercarea căpitanului de la Universitaea Craiova.

Pe de altă parte CFR Cluj a plecat cu un punct din deplasarea cu campioana din Belarus, Șahtior Soligorsk, scor 0-0, din prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League, după un meci modest.

Bielorușii au avut primii o șansă mare de gol în mintuul 7, dar șutul lui Placca a fost respins de portarul Scuffet.

Peste 9 minute, Șahtior a avut cea mai mare ocazie, când Satara a trimis cu capul în transversală. CFR a dar replica în minutul 19, tot cu o bară, la execuția lui Yuri, cu capul.

În partea secundă, ardelenii și-au continuat dominarea sterilă, iar Debeljuh a șutat dezamăgitor, prin fața porții. A urmat ocazia lui Roger, car nici șutul său nu a nimerit poarta. Șahtior Soligorsk – CFR Cluj s-a terminat 0-0, iar soarta calificării se va decide în retur.

Dacă va trece de bielorușii de la Shaktior Soligorsk, CFR Cluj va întâlni în play-off-ul Conference League pierzătoarea dintre NK Maribor (Slovenia) și HJK Helsinki (Finlanda), din turul 3 preliminar al Europa League.