Scenariu de groază într-o societate comercială din Zalău. O angajată a fost amenințată cu un cuțit de un tânăr de 24 de ani, care a pătruns în incintă înarmat. Autorul a fost imobilizat rapid de jandarmi și a unei firme de securitate privată. Tânărul a fost reținut și este cercetat penal pentru amenințare și tulburarea ordinii publice.

Momente de panică extremă pentru o angajată a unei societăți comerciale din municipiul Zalău. Femeia sa trezit față în față cu un individ agresiv, înarmat cu un obiect tăietor-înțepător, care a început să o amenințe direct. Speriată, victima a reușit să ceară ajutor, iar martorii au sunat imediat la numărul unic de urgență 112.

Apelul disperat a pus în alertă maximă structurală de ordine publică din județul Sălaj. Echipaje mixte din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean și Inspectoratului de Poliție Județean s-au deplasat de urgență la adresa indicată. În sprijinul forțelor de ordine au intervenit și reprezentanții unei firme private de pază, care asigură securitatea în zonă.

Intervenția rapidă a salvatorilor a făcut diferența dintre o sperietură groaznică și o adevărată tragedie. Jandarmii au pătruns în incintă și l-au depistat pe suspect în flagrant. Agresorul a fost imobilizat în doar câteva clipe, încătușat și dezarmat, de a apuca să îi provoace răni fizice angajatei.

În urma primelor verificări efectuate la fața locului, anchetatorii au stabilitate identitatea suspectului. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 24 de ani, cu domiciliul chiar în municipiul Zalău. Motivele care l-au împins pe să comită un asemenea gest extrem sunt încă complet necunoscute și urmează să fie stabilitate pe aceste cercetări.

Din verificările suplimentare în baza de date, polițiștii au descoperit că tânărul nu este primul conflict cu legea. Acesta a mai fost sancționat anterior de oameni legi pentru nerespectarea normelor de conduită socială și tulburarea liniștii.

Imediat după incident, suspectul de 24 de ani a fost escortat de jandarmi la sediul Poliției Municipiului Zalău pentru audieri extinse. Cazul a fost preluat oficial de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, dar și de tulburare a ordinii și liniștii publice.

În acest moment, activitățile judiciare sunt în plină desfășurare sub coordonarea unui procuror. Anchetatorii continuă audierile și analizează imaginile pe camerele de supraveghere pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care sa comis fapta. La finalizarea cercetărilor, se vor dispune măsurile legale care, individul riscă să se impună să petreacă după luni în spatele gratiilor.