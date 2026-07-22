Un adolescent de 15 ani din Budapesta, aflat în vizită în județul Sălaj, a fost victima unei tâlhării violente în localitatea Borla. Tânărul a fost lovit în plină figură și deposedat de bani și bunuri de doi bărbați de 27 și 30 de ani. Jandarmii sălăjeni au intervenit rapid, i-au blocat și i-au imobilizat pe agresori în timp ce aceștia încercau să fugă pe o pășune. Cei doi atacatori au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Un caz de o violență extremă a șocat comunitatea din localitatea Borla, unde un minor străin a căzut victima unor infractori fără scrupule. Totul s-a petrecut în cursul zilei de marți, 21 iulie, când un adolescent în vârstă de doar 15 ani, venit tocmai din Budapesta în vizită în județul Sălaj, a trecut prin momente de groază.

Potrivit datelor oficiale transmise de Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, minorul se plimba împreună cu un prieten localnic în zona căilor ferate din Borla. Liniștea celor doi adolescenți a fost întreruptă brusc atunci când au fost abordați de doi bărbați, cu vârste de 27 și respectiv 30 de ani, ambii din aceeași localitate.

Scenariul a devenit rapid unul de coșmar. Individul de 27 de ani a trecut direct la atac și l-a lovit cu palma peste față pe tânărul din Ungaria, reușind prin violență să îl deposedeze de o sumă de bani, dar și de alte bunuri materiale. Imediat după atac, cei doi agresori au fugit de la fața locului. În timpul agresiunii, prietenul victimei a dat dovadă de prezență de spirit, a reușit să scape din mâinile atacatorilor și a fugit disperat pentru a cere ajutor.

Alarma a fost dată imediat, iar echipajele din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj au declanșat o operațiune rapidă de căutare. Jandarmii au reușit să îi localizeze pe cei doi suspecți în timp ce aceștia încercau să își piardă urma în zona unei pășuni din apropiere. Forțele de ordine au acționat prompt, i-au blocat și i-au imobilizat pe indivizi înainte ca aceștia să poată dispărea.

Cercetările în acest dosar penal greu au fost preluate imediat de polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Sălaj. În urma investigațiilor amănunțite și a probatoriului administrat de serviciile de poliție implicate, față de cei doi bărbați de 27 și 30 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.

În cursul zilei de astăzi, 22 iulie, agresorii sunt transportați sub escortă și vor fi prezentați în fața magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, unde procurorii vor propune măsuri preventive severe, cel mai probabil arestarea preventivă pentru infracțiunea de tâlhărie calificată.