Agenția Națională de Administrare Fiscală a început o amplă campanie de verificare și trimite notificări românilor care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au declarat. Contribuabilii vizați sunt somați să își clarifice de urgență situația fiscală pentru a evita amenzile sau stabilirea din oficiu a impozitelor. Procedura de corectare se poate face online, prin Spațiul Privat Virtual.

Măsură de urgență luată de inspectorii fiscali de la București. Românii care au realizat venituri în afara granițelor țării pe parcursul anului 2025 și au omis să le declare în România riscă sancțiuni dure. ANAF a început trimiterea unor notificări oficiale prin care le cere acestora să își clarifice de urgență situația și să depună actele justificative. Termenul legal pentru depunerea acestor date a expirat pe data de 25 mai 2026.

Reprezentanții ANAF explică faptul că aceste informații privind banii câștigați în alte state nu au putut fi incluse în formularele precompletate trimise la începutul anului. Motivul este unul birocratic: administrările fiscale din celelalte țări transmit datele către România abia după ce expiră data limită de depunere de la noi din țară. Persoanele care primesc aceste scrisori de alertă trebuie să depună formularul 212, cunoscut drept Declarația Unică. Cei care au depus deja actul, dar au uitat să treacă și veniturile externe, sunt obligați să transmită online o declarație rectificativă prin intermediul platformei Spațiul Privat Virtual.

Fiscul precizează că scopul acestor notificări este de a oferi cetățenilor o șansă de a se conforma voluntar înainte ca instituția să aplice penalități. Persoanele vizate vor avea ocazia să aducă explicații și documente doveditoare. Dacă mesajul este ignorat, inspectorii vor stabili din oficiu taxele și impozitele datorate, bazându-se doar pe cifrele primite de la partenerii externi. Chiar și în scenariul negru în care ANAF emite o decizie de impunere din oficiu, contribuabilii mai au la dispoziție o fereastră de 60 de zile pentru a depune Declarația Unică, caz în care decizia anterioară emisă de fisc poate fi anulată. Recomandarea autorităților este clară: verificarea periodică a contului din Spațiul Privat Virtual și corectarea rapidă a datelor pot preveni blocarea conturilor sau acumularea de dobânzi penalizatoare.