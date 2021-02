Ah, Roma. Orasul in care speranta izvoraste vesnic. Este un oras care se mandreste cu mostenirea sa glorioasa antica. Turistii pot fi cu usurinta coplesiti de tot ce acest oras magnific are de oferit. La urma urmei, se poate gasi istorie si arta in aproape fiecare colt de strada.

Din pacate, nu este posibil sa vedeti toate atractiile turistice de top din Roma in cateva zile sau chiar cateva luni. Calatorii intelepti nici macar nu vor incerca sa vada totul intr-o singura calatorie. Pentru a se asigura ca se vor intoarce la Roma, conform legenderi – vor arunca o moneda in Fantana lui Trevi.

Atractii turistice de TOP din Roma

Fantana Trevi

Finalizata in 1762 dupa un design de Nicola Salvi, aceasta fantana baroca de renume mondial prezinta o compozitie sculpturala mitologica a lui Neptun, zeul marii. Amplasarea fantanii Trevi marcheaza capatul vechiului apeduct Aqua Virgo si este numit astfel datorita pozitiei sale la intersectia a trei drumuri (tre vie). Fantana a fost decorul unei scene iconice in filmul lui Fellini, Dolce Vita, cu Anita Ekberg si Marcello Mastroianni in rolurile principale. De atunci, a devenit una dintre cele mai populare atractii turistice din Roma. Legenda spune ca cel care arunca o moneda in fantana se va intoarce intr-o zi la Roma.

Castelul Sant’Angelo

Castelul Sant’Angelo a fost construit pentru a fi un mausoleu pentru imparatul Hadrian si familia sa. Construita in 123 i.Hr., ulterior a fost transformata in cetate si castel de catre papi. A fost odata cea mai inalta cladire a Romei.

Cenusa altor imparati a fost ingropata acolo, dar imprastiata atunci cand vizigotii au invadat in anul 410. A servit si ca inchisoare, dar astazi castelul este un muzeu. Printre cele mai cunoscute obiective turistice din Roma, amatorii de filme il vor recunoaste ca fiind un decor din „Ingeri si demoni”.

Piata Sf. Petru

Situata in Vatican, Piata Sf. Petru este cea mai faimoasa piata din Roma. Sute de mii de oameni se aduna aici pentru a auzi mesaje de la papa. Creata in secolul al XVII-lea de Bernini, piata are o forma eliptica, inconjurata pe doua laturi de colonade.

Statuile stau deasupra colonadelor. In centrul elipsei se afla un obelisc egiptean care a fost transportat din Egipt la Roma in timpul imparatului Augustus. Daca va doriti sa vizitati faimoasa piata Sf. Petru exista companii care se ocupa de transportarea persoanelor din Italia in Romania si invers, precum Tabitatour. Cu siguranta Roma o sa va cucereasca iremediabil!

Colosseum

Colosseumul este un alt obiectiv turistic important al Romei. Constructia sa a fost inceputa de imparatul Vespasian din dinastia Flaviei in 72 d.Hr. si a fost terminata de fiul sau Titus in 80 d.Hr. Amfiteatrul eliptic ar putea adaposti pana la 50.000 de oameni. Aceasta structura din piatra si beton, construita in secolul I, a fost cel mai mare amfiteatru din Imperiul Roman. Este considerat una dintre cele mai mari fapte de arhitectura si inginerie ale romanilor.

Tu cand planifici urmatoarea vacanta?

Sursa foto: shutterstock.com