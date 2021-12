Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ) pentru anul de cerere 2021, urmând să fie demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

„În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1247/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2021, vă comunicăm mai jos cuantumul per unitate, calculat prin raportarea plafoanelor alocate la efectivul de animale eligibile, respectiv la kilogramele de gogoși crude de mătase eligibile: SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte – 1.680.000 euro plafon – 10.592 capete – 158,6102 euro per cap; SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne – 13.125.000 euro plafon – 51.188 capete – 256,4077 euro per cap; SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria vaci de lapte – 99.324.810 euro plafon – 275.635 capete – 360,3490 euro per cap; SCZ – sprijin cuplat pentru specia viermi de mătase – 27.000 euro plafon – 300 kg gogoși – 90,000 euro per kg gogoși. Plățile se efectuează în lei, la un curs de schimb de 4,9475 pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C/398/7/01.10.2021”, a anunțat APIA.

