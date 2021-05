Miercuri, 12 mai 2021 au început probele din cadrul Evaluării Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021, prima probă fiind Limbă şi comunicare, pentru elevii clasei a VI-a. Cu privire la numărul elevilor din clasa a VI-a care urmează să susțină Evaluarea Națională, precizăm că la nivelul județului Sălaj sunt înscriși 2231 elevi, din 96 unități de învățământ.

Conform Ordinului Nr. 3.051/2016, Evaluările Naționale cuprind: Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a.

Organizarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021 se realizează conform Ordinului Nr. 3.051/2016, Ordinului nr. 3.647 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 3.462/2021, Manualului de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021 nr.1568 din 2021.

Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021, conform Ordinului nr. 3.647 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 3.462/2021 sunt: