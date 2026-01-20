Lucrările pentru noul stadion Dinamo au început oficial în „Ștefan cel Mare”, la doar o zi după victoria „câinilor” cu 1-0 împotriva Universității Cluj. Noua arena ar urma să fie inaugurate în 2028, an în care formația alb-roșie și-a fixat ca obiectiv simbolic câștigarea titlului de campioană.

Lucrările pentru noul stadion Dinamo au început la doar o zi după victoria „câinilor roșii”, cu 1-0, împotriva Universității Cluj. Ultima partidă disputată anterior de FC Dinamo pe vechiul stadion a fost una dureroasă și a avut loc pe 29 mai 2022, în returul barajului de promovare/menținere contra Universității Cluj. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, însă ardelenii au promovat datorită victoriei din tur, 2-0, iar Dinamo a retrogradat atunci pentru prima dată în cei 74 de ani de existență.

Clubul Sportiv Dinamo a confirmat startul lucrărilor printr-un mesaj publicat pe pagina de socializare, alături de imagini de pe șantier:

,,ZIUA CEA MARE A SOSIT! Astăzi, 19 ianuarie 2026, au început oficial lucrările la noul stadion DINAMO Primele utilaje au intrat pe șantier, au fost amplasate containerele pentru organizarea de șantier, iar zona începe să prindă contur. E primul pas spre construcția noii „case” din Ștefan cel Mare. ”

Noul complex va fi unul modern și multifuncțional, conceput la cele mai înalte standarde: 25.059 de locuri, conforme cu cerințele UEFA nivel 4; vestiare moderne pentru gazde, oaspeți, arbitri și personal auxiliar; spații pentru presă și transmisiuni TV; dotări sanitare moderne și facilități pentru persoane cu dizabilități

Pe lângă stadionul propriu-zis, proiectul include:

-Săli pentru box (cu trei ringuri), haltere, judo, lupte, gimnastică, fitness și scrimă

-Spații pentru cantonamente și personal

-Zone tehnice și de depozitare

Un element special al proiectului îl reprezintă spațiul expozițional, care va găzdui atât evenimente culturale și expoziții temporare, cât și o expoziție permanentă cu trofeele clubului Dinamo. De asemenea, complexul va beneficia de un heliport SMURD, cu acces rapid către Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Compania Bog’Art a câștigat licitația pentru construirea noului stadion ”Dinamo”, iar termenul de execuție este de 25 de luni.

Costurile totale sunt estimate la aproximativ 120 de milioane de euro și vor fi suportate de CNI și Primăria Sectorului 2, care va acorda 25 de milioane de euro din suma totală.