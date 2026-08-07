Directorul sportiv al echipei Audi se declară surprins de debutul solid în Formula 1. Echipa germană intră în pauza de vară cu puncte strânse în ultimele 3 curse și performanțe neașteptate în calificări.

Producătorul german Audi, care a debutat în Formula 1 chiar în acest sezon, 2026, a reușit să depășească așteptările inițiale ale conducerii. Echipa intră în binemeritata pauză de vară cu un moral excelent, după 3 curse consecutive în care a terminat în puncte.

Marea surpriză a venit din zona calificărilor. Nou-venita echipă a bifat deja 5 prezențe în faza finală a calificărilor, faimosul Q3, în primele 11 etape disputate în acest an. Meritul revine piloților Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto. Aceștia au demonstrat o constanță remarcabilă, având o poziție medie de start pe grilă de 12, respectiv 13.

Această evoluție confirmă o tranziție de succes, după ce concernul german a preluat structura istoricei echipe Sauber. În acest moment, Audi a adunat 12 puncte în clasament. Un detaliu extrem de important este că 10 dintre aceste puncte au fost cucerite chiar în ultimele 3 etape de dinaintea pauzei.

Această creștere evidentă de formă se datorează pachetului de îmbunătățiri tehnice adus în urmă cu 4 etape, pe circuitul din Austria. Modificările au vizat comportamentul monopostului în virajele lente. Rețeta a funcționat perfect și în Ungaria, acolo unde experimentatul Nico Hulkenberg a terminat pe poziția a 9-a, aducând alte 2 puncte prețioase în contul echipei.

Allan McNish este omul care coordonează acum acest proiect din postura de director sportiv. El l-a înlocuit pe fostul șef, Jonathan Wheatley, chiar înainte de etapa a 4-a de la Miami. McNish se declară extrem de fericit cu progresul vizibil. El afirmă că echipa s-a dezvoltat masiv de când s-a implicat direct, iar încrederea oamenilor din fabrică și de la boxe a crescut enorm.

Totuși, oficialul Audi rămâne cu picioarele pe pământ. Deși recunoaște că monopostul este mult mai rapid și mai constant în calificări decât anticipa, el subliniază că mai este mult de muncă. Pentru a emite pretenții mai mari, echipa trebuie să facă urgent un nou pas înainte în privința ritmului de cursă.

Realitatea din clasament arată că drumul spre vârf este lung. În acest moment, Audi ocupă locul 8 în ierarhia constructorilor. Distanțele sunt încă mari. Echipa se află la 54 de puncte în spatele celor de la Racing Bulls și la o distanță uriașă, de 165 de puncte, față de primele 4 forțe ale campionatului. Totuși, pentru un prim sezon complet, premisele sunt mai mult decât încurajatoare.