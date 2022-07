David Popovici, noul fenomen al sportului românesc, a cucerit deja trei medalii în primele două zile de concurs. Sportivul a obținut, miercuri, a doua sa medalie de aur la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Otopeni, impunându-se în finala probei de 200 m liber cu timpul de 1 min 45 sec 45 de sutimi.

Dublul campion mondial, care se calificase în finală cu al doilea timp, și-a apărat astfel titlul la 200 m liber cucerit anul trecut la Europenele de juniori de la Roma. Popovici deține și recordul probei de 200 m liber la juniori, 1 min 43 sec 21 de sutimi, stabilit la 20 iunie 2022 la Campionatele Mondiale de juniori de la Budapesta.

Podiumul probei de 200 m liber a fost completat de Italia şi Marea Britanie.

Tot în această seară, Popovici va concura în finala probei de ștafetă combinată, alături de Ştefan Cozma, Anastasia Bako şi Irina-Ana Preda. Ştafeta combinată de 4×100 m liber a României s-a calificat în ultimul act cu al şaselea timp.

David Popovici (17 ani) a cucerit prima sa medalie de aur la CE de juniori de la Otopeni, marţi, în proba de ştafetă 4×100 m masculin. România, în formula David Popovici, Vlad Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu, a urcat pe prima treaptă a podiumului, impunându-se în finală cu timpul de 3 minute 18 secunde și 93 sutimi.

Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 se desfășoară la Complexul Olimpic de Natație Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiție participă 494 de sportivi din 42 de ţări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin.

La finalul cursei, Popovici a spus că a fost impresionat de atmosfera din tribune.

„La Budapesta, la Mondiale, obiectivele principale au fost timpul și să mă autodepășesc. Acum am vrut să mă autodepășesc și să aduc încă un aur delegației României. Mi-a plăcut extrem de mult atmosfera. De emoție, îmi venea să plâng când am intrat în sală. Foarte frumos! M-am pregătit pentru asta și am așteptat cu multă nerăbdare să trăiesc acest moment. Am venit să-mi fac țara mândră. Sunt sigur că mulți sunt geloși pe ceea ce simt eu acum. Mă bucur că am onoarea să fiu eu cel căruia i se întâmplă așa ceva”, a spus David Popovici.