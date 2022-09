Alexandru Bologa, originar din Derșida, județul Sălaj, a câştigat medalia de aur la Campionatele Europene pentru judoka nevăzători desfășurate la Cagliari, în Italia. Informația vine de la Federația Română de Judo.

Aflat pe locul 1 in clasamentul mondial la categoria -73 kg, judoka pregatit la Cluj-Napoca de Tamas Gergely si Andreica Gianina a reusit sa faca un concurs perfect. Dupa un prim tur liber, sportivul nostru l-a invins in sferturi, printr-un procedeu de luxare (kansetsu-waza), pe georgianul Mishiko Shiobrishvili, ca mai apoi in semifinale, dupa doua procedee de tehnice de aruncare (seoi-nage), punctate cu Wazari, sa il invinga pe Djibrilo Iafa din Portugalia.

In finala, Alex a reusit ca printr-o tehnica de strangulare (shime-waza) sa castige medalia de aur in fata lui Lennart Sass din Germania.

Alexandru Florin „Alex” Bologa (n. 7 noiembrie 1995, Derșida, județul Sălaj), este un judoka român nevăzător, dublu campion european și laureat cu bronz la Jocurile Paralimpice de vară din 2016 si 2021 în categoria -60 kg.

La competitia din Italia sunt inscrisi judoka din 20 de tari: Azerbaidjan, Croatia, Franta, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Lituania, Moldova, Muntenegru, Olanda, Portugalia, Romania, Spania, Suedia, Italia, Ucraina, Georgia, Elvetia si Turcia.