Alianţa pentru Unirea Românilor a depus în Parlament iniţiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene.

Alianţa pentru Unirea Românilor își dorește revenirea la sistemul de vot în două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene.

”Iniţiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene să fie aleşi printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situaţia în care niciun candidat nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători”, arată AUR într-un comunicat.

Potrivit iniţiatorilor, actuala procedură de vot pentru alegerile locale „şi-a arătat limitele în ceea ce priveşte capacitatea acelor aleşi de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetăţenilor”, se arată în expunerea de motive.

AUR subliniază că scrutinul în două tururi pentru alegerile locale nu reprezintă o noutate în politica românească, întrucât acest sistem a funcţionat până în anul 2012.

”Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, caracterizat prin „scurtarea campaniei electorale, diminuarea calităţii dezbaterii între candidaţi şi comportamentul de vot pragmatic, perpetuează o cultură politică ce oferă competenţe exclusive politicienilor în ceea ce priveşte formularea priorităţilor de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleşi şi în ciuda legitimităţii lor scăzute”, se mai arată în expunerea de motive.

Potrivit expunerii de motive, revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creşterea reprezentativităţii şi legitimităţii celor mai importanţi aleşi locali, şanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici şi candidaţi independenţi, creşterea pluralismului politic şi sporirea şanselor de atingere a unui consens în comunitate în ceea ce priveşte soluţiile de politici publice propuse în campania electorală.