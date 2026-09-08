Conducerea Primăriei Municipiului Zalău a prezentat starea unităților de învățământ și noile măsuri de fluidizare a traficului odată cu începerea cursurilor. Printre principalele noutăți se numără extinderea proiectului pilot de transport dedicat exclusiv elevilor, o inițiativă menită să elimine aglomerația de la orele de vârf prin înlocuirea sutelor de autoturisme personale cu autobuze electrice moderne.

Odată cu reluarea cursurilor, managementul traficului din municipiul Zalău intră într-o nouă etapă de modernizare și eficientizare. Conducerea primăriei a organizat o conferință de presă extinsă în care a analizat starea infrastructurii școlare și a prezentat soluțiile găsite pentru reducerea blocajelor din trafic de la orele de vârf, în special în zonele aglomerate din preajma unităților de învățământ.

O pârghie esențială în acest plan o reprezintă integrarea noilor autobuze electrice și microbuze achiziționate recent de municipalitate, dublată de sprijinul logistic oferit de noua autobază secundară. Reprezentanții primăriei au subliniat că toți elevii din municipiu beneficiază de oportunitatea de a se deplasa complet gratuit către școli. Pentru ca proiectul pilot destinat transportului școlar să funcționeze fără cusur, autoritățile au gândit un sistem ingenios de identificare: autobuzele destinate exclusiv copiilor vor purta un cod de culoare special, facilitând recunoașterea lor rapidă în stații. În plus, pentru a asigura respectarea strictă a graficului de transport și siguranța micilor pasageri, echipajele Poliției Locale vor fi prezente în punctele critice pentru a ajuta la degrevarea traficului.

Edilul municipiului a explicat că această măsură reprezintă o alternativă ecologică și extrem de practică la vechiul obicei al părinților de a-și lăsa copiii la școală cu mașina personală. Calculele municipalității arată clar avantajul logistic: în loc ca 500 de copii să fie aduși la cursuri cu 300 de automobile private care blochează intersecțiile, este mult mai eficient și curat să fie utilizate doar 5 sau 6 autobuze electrice de mare capacitate. Pentru a asigura o informare corectă și completă, primăria a tipărit și distribuie deja un pliant special, realizat special pentru părinți și cadrele didactice, în care sunt detaliate toate traseele, stațiile și orele de plecare. Sprijinit de noua autobază secundară, care permite o mentenanță rapidă și timpi de reacție mult mai buni, acest sistem promite să reducă considerabil timpii petrecuți în trafic de toți locuitorii orașului, oferind în același timp un transport sigur și civilizat pentru noua generație.

📷 Sursa foto: Facebook – Transurbis Zalău