Veste excelentă pentru locuitorii din zona metropolitană a Zalăului! Începând de luni, 11 mai, transportul public local se extinde oficial către localitățile Aghireș și Fetindia. Măsura, extrem de așteptată de sute de elevi, tineri și angajați care fac zilnic naveta spre municipiu, vine ca un răspuns la nevoile de mobilitate ale comunității. Directorul Transurbis, Alin Oros, anunță introducerea unor trasee noi și un program adaptat orelor de vârf, totul sub o monitorizare strictă în primele două săptămâni.

Modernizarea transportului public face un pas decisiv către satele din zona metropolitană. Societatea Transurbis SA introduce, în regim de testare, curse regulate care vor lega Zalăul de Aghireș și Fetindia.

Pentru localnicii din Fetindia, au fost stabilite două plecări strategice. Prima cursă pornește la ora 5:35 din stația Astralis, cu retur la ora 6:00 spre Gara Zalău. A doua fereastră de transport este programată după-amiaza, la ora 15:25 din Gară, asigurând întoarcerea elevilor și a muncitorilor, cu un retur din Fetindia la ora 16:10 până la Uz Casnic.

Noutăți importante sunt și pentru Aghireș. Nu mai puțin de 5 curse de pe Linia 2 se transformă pentru a deservi această localitate, trecând și prin Valea Miții. Orele de plecare din Gara Zalău sunt: 6:35, 7:30, 13:20, 21:20 și 23:25. Este esențial de reținut că, deși pe traseul spre Aghireș autobuzele vor afișa temporar indicativul liniei 2, restul celor 10 plecări obișnuite ale acestei linii NU vor intra în localitate, circulând pe traseul vechi.

Conducerea Transurbis precizează că acest program este unul experimental pentru primele 14 zile. În această perioadă, serviciul de control trafic va monitoriza fluxul de călători și respectarea graficelor, urmând ca ulterior să fie luate măsuri de ajustare sau suplimentare, în funcție de cerințele din teren.

conducerea societății a decis înființarea unor stații noi chiar la intrarea în localitatea Aghireș, atât pentru tur, cât și pentru retur, astfel încât călătorii să nu mai fie nevoiți să parcurgă pe jos distanța până în Valea Miții

Implementarea acestui proiect de impact a fost posibilă în urma unor discuții constructive la nivel de primari, între edilul municipiului Zalău, Florin Florian, și primarul comunei Meseșenii de Jos, Sandu Prodan . Această colaborare administrativă demonstrează că dialogul între autorități este cheia pentru proiecte care îmbunătățesc direct viața cetățenilor, polițiștii și transportatorii fiind acum permanent la datorie pentru a asigura bunul mers al comunității noastre metropolitane.