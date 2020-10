Purtarea obligatorie a măștii în perimetrul unităților școlare, reducerea sau chiar suspendarea programului de funcționare a restaurantelor sunt o parte dintre măsurile ce sunt discutate astăzi, de către membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Prefectul Virgil Țurcaș a declarat în cadrul unei conferințe de presă că până în prezent, sălăjenii s-au comportat onorabil în privință masurilor: „Cei mai mulți dintre ei au fost foarte responsabili față de ei înșiși, dar mai ales fata de alții. Atfel, rămânem și astăzi tot pe penultimul loc dintre județele din țară în privință incidentei/numărului de cazuri. Doar 3 județe au sub 1000 de cazuri, printre care și noi, 9 județe intre 1000 și 2000 de cazuri, dar și 7 județe peste 5000 de cazuri. Am discutat în Grupul Suport CJSU intensificarea masurilor de control în transportul în comun, piețe și târguri și a altor spatii aglomerate. Evenimentele de familie, cum sunt nunțile, botezurile, petrecerile, etc. se pot desfășura în limita a 50 de persoane, cu respectarea distanțării fizice”

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a făcut un apel la reprezentanţii tuturor instituţiilor din Sălaj şi mai cu seamă la primari, pentru a se implica mai activ în prevenirea apariţiei de noi îmbolnăviri.

Prefectul a făcut un apel şi la părinţi care trebuie să îşi responsabilizeze copiii sau chiar să le interzică participarea la evenimente cu risc de transmitere, însă, de multe ori, chiar ei insistă pentru organizarea unor astfel de evenimente private. „Măsurile au eficiență zero sau tind spre zero dacă nu există o cooperare între autorități, șefi de instituții publice sau private,cei care controlează respectarea măsurilor (poliție, jandarmi) și cetățeni. Dacă cetățenii nu sunt responsabilizați și respectă măsurile doar de frica amenzilor și atunci, efectele sunt zero. Autoritățile nu pot fară cetățeni. La nivel teritorial, primarii sunt cei care coordonează aplicarea măsurilor de prevenire, pentru că ei conduc Comitetele Locale/Orășenești pentru Situații de Urgenta și au la dispoziție resursele umane și materiale pe care nu trebuie decât să le puna în mișcare”, a precizat Țurcaș.

Totuşi, având în vedere explozia de infectări cu noul coronavirus din ultimele zile, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență discută în cadrul ședinței de miercuri, 7 octombrie, măsurile care ar putea diminua impactul riscului de îmbolnăvire.