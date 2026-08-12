Inaugurarea tronsonului de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului deschide porțile dezvoltării economice în județ. Pe lângă fluidizarea traficului, noul lot de infrastructură rutieră de mare viteză devine un magnet pentru investitori. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a explicat în exclusivitate cum va fi transformată această zonă strategică într-un hub industrial de amploare, urmând modelul de succes deja implementat la Hereclean.

Infrastructura modernă reprezintă fundația pe care se construiește viitorul economic al oricărei regiuni, iar județul Sălaj face pași uriași în această direcție. Odată cu deschiderea circulației pe lotul de autostradă Zimbor – Poarta Sălajului, atenția administrației județene se îndreaptă rapid către valorificarea economică a terenurilor din proximitatea noii șosele de mare viteză.

Modelul parcului industrial de la Hereclean, care a generat locuri de muncă stabile, urmează să fie replicat și în comunele nou conectate la rețeaua de autostrăzi. Președintele Consiliului Județean, Dinu Iancu-Sălăjanu, a evidențiat, pentru Sălăjeanul Info, planurile concrete de a transforma localitățile Zimbor și Poarta Sălajului în noi poli de dezvoltare economică pentru întregul județ.

Această strategie de „mobilare economică” a infrastructurii rutiere reprezintă cheia pentru stoparea exodului tinerilor din județ și pentru creșterea veniturilor la bugetele locale. Prin crearea de facilități fiscale și utilități moderne în nodurile de descărcare ale autostrăzii, Sălajul devine o destinație extrem de atractivă pentru marii jucători din sectoarele de logistică, producție și transporturi.