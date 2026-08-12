Succesul noului lot din Autostrada Transilvania deschide calea pentru o altă investiție de anvergură: Autostrada Nordului. Conectarea județului la rețelele naționale de transport intră într-o nouă etapă de dezvoltare accelerată. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a subliniat importanța acestei dinamici administrative și a anunțat discuții de lucru cruciale cu proiectanții noului coridor rutier, menit să aducă noi beneficii economice majore întregii regiuni.

Inaugurarea tronsonului de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului reprezintă doar primul pas dintr-un plan mult mai amplu de transformare a infrastructurii din regiune. Sălajul își consolidează poziția pe harta transporturilor din Nord-Vestul țării prin conectarea accelerată la o nouă magistrală rutieră de mare viteză: Autostrada Nordului.

Deși lucrările masive de până acum și traficul greu au pus o presiune inerentă pe drumurile din interiorul comunităților locale, atenția autorităților se mută deja pe oportunitățile uriașe pe care noul proiect le va genera. Corelarea celor două mari artere de transport va plasa Sălajul la intersecția unor fluxuri comerciale strategice. Detalii despre discuțiile aflate în plină desfășurare cu proiectanții și despre viziunea de dezvoltare a oferit președintele Consiliului Județean, Dinu Iancu-Sălăjanu.

Odată implementată, Autostrada Nordului va funcționa ca un catalizator economic complet, scurtând distanțele către estul țării și facilitând noi coridoare logistice. Dincolo de gestionarea eficientă a provocărilor tehnice apărute pe parcursul șantierelor, cooperarea strânsă dintre administrația județeană și proiectanți garantează că Sălajul va maximiza toate beneficiile aduse de infrastructura modernă.