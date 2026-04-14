Autostrada Transilvania ajunge la Poarta Sălajului. Lotul Zimbor – Poarta Sălajului este aproape de inaugurare în luna mai, iar sălăjenii vor avea parte de un nou segment de autostrada foarte curând. Veste importantă pentru șoferii sălăjeni: sectorul de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi deschis circulației în prima jumătate a lunii mai. Deși constructorul român UMB mai are de gestionat ultimele puncte critice, Asociația Pro Infrastructură estimează că acest tronson este cel mai aproape de finalizare, în timp ce segmentul care face legătura cu județul Cluj mai are de așteptat până în vară.

Conform monitorizării Asociației Pro Infrastructură, constructorul UMB se află pe ultima sută de metri pe lotul de 12,2 kilometri care se termină la Poarta Sălajului. În prezent, mai există doar două puncte ce necesită atenție sporită: execuția unui zid de sprijin și finalizarea nodului rutier cu DJ108A/DN1F între Românași și Poarta Sălajului. Dacă ritmul va fi menținut, inaugurarea în primele săptămâni ale lunii mai este un scenariu realist, oferind sălăjenilor prima bucată modernă de drum rapid din județ conectată la rețeaua națională.

Situația este ceva mai complexă pe segmentul care pornește de la Nădășelu. Deși și aici lucrările sunt avansate, Asociația Pro Infrastructură consideră că deschiderea circulației nu va avea loc mai devreme de luna iulie. Problemele sunt concentrate în zona localității Mihăiești, unde este necesară o deviere a drumului național DN1F pentru a permite trecerea autostrăzii, dar și la sud de Topa Mică. Pe acest tronson mai sunt de finalizat structuri importante, porțiuni de asfalt și finisajele de siguranță rutieră.

Deși contractele pentru cei peste 42 de kilometri dintre Nădășelu și Poarta Sălajului au fost semnate încă din vara și iarna anului 2020, termenele inițiale de finalizare (decembrie 2023) au fost depășite semnificativ. Asociația Pro Infrastructură punctează că, pe lângă alunecările masive de teren de la Nădășelu și Topa Mică sau indeciziile birocratice ale CNAIR, o vină o poartă și constructorul, care a prioritizat masiv lucrările de pe Autostrada Moldovei (A7) în detrimentul Autostrăzii Transilvania.

În timp ce loturile UMB se apropie de inaugurare, punctele nevralgice unde s-au produs alunecările de teren (viaductele de la Nădășelu și Topa Mică) sunt gestionate de o altă firmă. Constructorul turc Ozaltin a început deja lucrul la noile soluții tehnice, având termen oficial martie 2027. Totuși, Asociația Pro Infrastructură estimează că turcii ar putea repeta performanța de pe drumul expres Craiova-Pitești și ar putea finaliza aceste puncte critice chiar în noiembrie-decembrie 2026, cu trei luni înainte de termen.