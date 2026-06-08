Veste excelentă pentru șoferii sălăjeni și pentru economia județului nostru. Lucrările pe lotul de autostradă dintre Nădășelu și Zimbor au atins un stadiu fizic record de 98%. Constructorul român UMB a mobilizat sute de muncitori pentru ultimele finisaje pe cei peste 30 de kilometri ai traseului. În scurt timp, Sălajul va fi conectat printr-un traseu continuu de autostradă de peste 150 de kilometri până la Târgu Mureș.

Șantierul Autostrăzii Transilvania pe secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor a intrat în linie dreaptă. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că lucrările pe acest segment au ajuns la un stadiu de execuție de 98%. Pe cei 30,6 kilometri ai tronsonului, constructorul român UMB Spedition lucrează în ritm alert cu peste 500 de muncitori și aproape 240 de utilaje. În aceste zile se execută ultimele detalii tehnice, fiind așternut stratul final de asfalt, se montează parapetele de siguranță, instalațiile de iluminat și sistemele inteligente de transport. După finalizarea completă a viaductelor critice și a conexiunilor adiacente, șoferii vor putea circula fără întrerupere pe aproximativ 155 de kilometri de autostradă de la Poarta Sălajului și până la Târgu Mureș. Contractul pentru acest lot are o valoare de 1,625 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată integral prin Programul Transport 2021-2027. Autoritățile subliniază că această deschidere va debloca traficul din regiune și va stimula masiv investițiile economice.

Această evoluție spectaculoasă a lucrărilor de pe șantier reconfirmă importanța strategică pe care Autostrada Transilvania o are pentru conectarea rapidă a județului Sălaj la rețeaua rutieră europeană, un pas uriaș pentru reducerea timpilor în trafic și eliminarea blocajelor rutiere, care va fi resimțit direct de comunitate imediat ce constructorii vor finaliza ultimele detalii tehnice și vor deschide oficial traficul rutier pe acest tronson modern.