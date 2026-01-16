Cel puțin 68 de kilometri din Autostrada Transilvania, între Cluj – Napoca și Oradea, ar putea fi deschiși traficului în 2026. Unele estimări vizează chiar finalizarea a încă unui tronson, din autostrada începută în anii 2000 în nord-vestul României.

Autostrada Transilvania (A3) va rămâne în șantier cel puțin până în anul 2031, însă anul 2026 ar putea aduce finalizarea a aproape circa 70 de kilometri între Cluj-Napoca și Oradea. Două tronsoane au termen de finalizare în acest an, dar finalizarea altuia ar putea fi grăbită.

Ucrările la primele sectoare ale Autostrăzii Transilvania (A3), proiectată să lege Brașovul de Vama Bors si nord-vestulRomaniei, au inceput in 2024, în urma unui contract atribuit de statul român la începutul anilor 2000 companiei Bechtel.

Planurile inițiale vizau construirea unei autostrăzi de peste 400 de kilometri, care urma să traverseze orașele Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș, Turda, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea. Autostrada A3 era completată de tronsoanele dintre București și Brașov.

Între timp, segmentul Brașov – Târgu Mureș a fost eliminat din planurile inițiale ale autostrăzii, fiind înlocuit cu Autostrada Sebeș – Turda (A10).

La 1 decembrie 2009 au fost deschiși circulației primii 42 de kilometri ai autostrăzii, între Turda și Cluj-Napoca, iar în prezent, șoferii pot circula neîntrerupt între Târgu Mureș și Cluj-Napoca (Nădășelu) pe o distanță de aproximativ 113 kilometri.

Pe ruta Cluj-Napoca – Oradea , cu o lungime de 167 de kilometri, lucrările la unele secțiuni au început încă din 2004, iar în ultimii ani au fost deschise circulației trei secțiuni din județele Cluj și Bihor, care însumează aproximativ 30 de kilometri. Acestea sunt: Gilău – Nădășelu , Nușfalău – Suplacu de Barcău și Biharia – Borș .

Drumul de mare viteză din nord-vestul României va fi finalizat complet cel mai devreme în 2031, odată cu finalizarea celor două segmente din Sălaj, cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri, care includ tunelul Meseș, cu o lungime de aproape trei kilometri. Acestea sunt Poarta Sălajului – Zalău și Zalău – Nușfalău .

În 2026, drumul dintre Cluj-Napoca și Oradea va fi scurtat odată cu deschiderea altor secțiuni din Autostrada Transilvania.

„Pe Autostrada Transilvania (A3) deschidem încă 68 de kilometri. Vom avea 200 de kilometri de autostradă între Târgu Mureș și frontiera cu Ungaria (Borș)”, informa recent Cristian Pistol, directorul general CNAIR.

În 2026 este așteptată deschiderea a aproximativ 40 de kilometri din Autostrada Transilvania, între localitatea Nădășelu, din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca, și Poarta Sălajului, aflată la circa 20 de kilometri de municipiul Zalău.

Cea mai mare parte a acestui tronson este aproape finalizată, însă, pentru ca șoferii să poată circula pe cele trei subsecțiuni în care a fost împărțit, este necesară finalizarea a două viaducte: cel de la Nădășelu și cel de la Topa Mică , dar și a nodului rutier Românași.

Pe întreg traseul dintre Nădășelu și Poarta Sălajului au fost proiectate 16 poduri și 18 viaducte, care traversează zona deluroasă a județelor Cluj și Sălaj. Nodul de la Românași va asigura legătura cu Autostrada Transilvania, DN1F și DJ108A, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău, estimată pentru anul 2031.

Tot în 2026, este programată și darea în folosință a tronsonului Suplacu de Barcău – Chiribiș, cu o lungime de 26 de kilomtri ,din judetul Bihor .

„Stadiul fizic a depășit 60 la sută, iar evoluția pe structurile critice este vizibilă. Obiectivul nostru este să deschidem această secțiune anul viitor. Asta înseamnă că, în 2026, vom putea circula pe 200 de kilometri din cei 270 de kilometri ai Autostrăzii Transilvania”, a mai transmis directorul CNAIR.

Tronsonul, intrat inițial în șantier în 2004, cuprinde unul dintre cele mai lungi viaducte de autostradă din Europa, la Suplacu de Barcău, cu o lungime de 1,8 kilometri.

Viaductul, cu 45 de deschideri, a intrat în execuție la mijlocul anilor 2000, în urma contractului semnat între statul român și compania Bechtel. În 2013, lucrările la tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș au fost suspendate, la jumătatea proiectului, contractul fiind reziliat de Ministerul Transporturilor, iar șantierul abandonat. Viaductul fusese realizat parțial (aproximativ 80 la sută), iar structurile de beton au rămas izolate pe lacul de acumulare. În ianuarie 2025, lucrările au fost reluate.

„Podul peste lacul de acumulare , structura emblematică a acestui tronson, intră în linie dreaptă. Pe o cale se aplică vopseaua anticorozivă, iar pe cealaltă suprastructura este gata”, a informat CNAIR.

Unele estimări optimiste iau în calcul realizarea anticipată a segmentului de aproape 29 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia, al cărui termen contractual de deschidere este anul 2027.

„Cu planetele aliniate în scenariul ultra-optimist, s-ar putea inaugura la limită, în decembrie, sectorul A3 Chiribiș – Biharia (28,55 kilometri), cu aproximativ cinci luni înainte de termen. Ar fi de mare efect, deoarece s-ar circula complet pe autostradă de la granița cu Ungaria până la Nușfalău, iar de acolo până la Târgu Mureș ar mai lipsi doar 40 de kilometri din A3: perla coroanei, tunelul Meseș, cel mai lung din țară”, arată Asociația Pro Infrastructură.