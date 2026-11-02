Tronsonul Nădășelu–Zimbor din Autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației la jumătatea lunii decembrie. Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură estimează că darea în trafic a celor 30 de kilometri depinde exclusiv de finalizarea lucrărilor la devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică, deschizând calea unei conexiuni neîntrerupte de peste 150 de kilometri până la Târgu Mureș.

Veste excelentă pentru infrastructura rutieră din România și pentru șoferii care tranzitează zona de nord-vest a țării. Tronsonul Nădășelu–Zimbor al Autostrăzii Transilvania, o secțiune extremă de importantă cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri, se află pe ultima sută de metri înainte de deschiderea oficială. Potrivit estimărilor lansate de Asociația Pro Infrastructură, darea în trafic ar putea avea loc în jurul datei de 15 decembrie. Acest scenariu optimist depinde în mod direct de ritmul de finalizare a lucrărilor la cele două devieri complexe din zonele Nădășelu și Topa Mică.

Pe acest sector de drum, constructorul turc Ozaltin execută lucrările de stabilizare și deviere a traseului, iar specialiștii din domeniu estimează că șantierul ar putea fi închis în aproximativ o lună și jumătate, dacă și condițiile meteorologice vor rămâne favorabile. O astfel de performanță ar însemna că firma din Turcia va finaliza obligațiile contractuale cu trei luni mai devreme față de termenul asumat inițial. În paralel, pe restul tronsonului, constructorul român UMB mai are de pus la punct ultimele detalii, care include montarea rosturilor de dilatație, amenajarea spațiilor de servicii și câteva intervenții punctuale în afara aliniamentului principal al autostrăzii. Reprezentanții asociației monitorizează atent evoluția și notează că, deși pe acest lot specific sa înregistrat o întârziere considerabilă, mobilizarea generală aduce proiectul foarte aproape de linie de sosire.

Istoricul acestui proiect arată complexitatea tehnică a reliefului. Contractul inițial pentru construirea lotului Nădășelu–Zimbor a fost semnat cu UMB la data de 28 decembrie 2020 și prevedea un termen de 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Din cauza alunecărilor de teren și a problemelor geotehnice a apărut pe traseu, termenul inițial 2023 a fost extins succesiv. Ulterior, lucrări pentru cele două viaducte noi au fost scoase separate la licitație și atribuite în iunie 2024, firmă Ozaltin, cu un oficial de finalizare a curgei până în martie 2027.

Miza acestei inaugurări este o uriașă pentru rețeaua rutieră națională. Odată cu deschiderea segmentului de 30 de kilometri dintre Nădășelu și Zimbor, dar și a lotului adiacent de 12 kilometri Zimbor și Poarta dintre Sălajului, configurația traficului se va schimba radical. Conducătorii auto vor beneficia de o conexiune modernă, sigură și rapidă, putând să circule pe mai mult de 155 de kilometri neîntrerupți de autostradă, pe o rută fluidă care ajunge până la Târgu Mureș.

Sursa foto: Facebook – Asociația Pro Infrastructură