După mai bine de 2 decenii de așteptare, un nou sector din Autostrada Transilvania se apropie de finalizare. Lucrările pe tronsonul Suplacu de Barcău–Chiribiș au ajuns la 98 la sută, iar șoferii ar putea circula pe aici până la sfârșitul anului 2026.

Lucrările pe secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș a Autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadion fizic de 98 la sută. Tronsonul, care are o lungime de 26,35 kilometri, ar putea fi deschis circulației până la finalul anului 2026, potrivit reprezentanților Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

În șantier se execută în aceste ultimele intervenții necesare înainte de inaugurare. Echipele constructorului român montează parapetele de protecție, trasează marcajele rutiere și instalează sisteme inteligente de transport.

Contractul pentru finalizarea acestui lot are o valoare de 884,12 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027. Deși autoritățile estimează că traficul va fi deschis până la sfârșitul lunii decembrie 2026, nu a fost anunțată încă o dată exactă pentru a da în folosință.

Secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș are o istorie zbuciumată, întinsă pe mai bine de 22 de ani. Primele lucrări au demarat în iunie 2004, fiind atribuite inițiale companii americane Bechtel. De-a lungul timpului, proiectul a trecut prin multe blocaje, rezilieri și reluări, actualul antreprenor, care a semnat contractul în noiembrie 2023, fiind al 4-lea constructor care a lucrat pe acest sector.

Finalizarea acestui tronson un pas important pentru infrastructura rutieră din nord-vestul țării. Reprezentanții societății civile care monitorizează marile proiecte de infrastructură subliniază că și sectorul învecinat, spre Biharia, sunt șanse mari să fie finalizate în aceeași perioadă, punând astfel blocajelor pe 2 dintre cele mai dificile loturi ale Autostrăzii Transilvania.

Foto: Facebook – Asociația Pro Infrastructură