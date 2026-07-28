Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va trimite la jumătatea lunii august comisia de recepție pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului din Autostrada A3 Transilvania. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a demontat acuzațiile privind crearea unei „autostrăzi-muzeu” și a confirmat că traficul va fi deschis oficial imediat după recepție, odată cu finalizarea nodurilor rutiere de la Zimbor și Românași.

Veste excelentă pentru șoferii din județul Sălaj și pentru toți cei care tranzitează zona de nord-vest a țării. Lotul de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului, o secțiune extrem de importantă din Autostrada A3 Transilvania, este gata pentru deschiderea traficului. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat oficial că recepția la terminarea lucrărilor va fi programată cel mai probabil la jumătatea lunii august.

Constructorul a notificat oficial instituția în data de 24 iulie că lucrările pe acest segment de 12 kilometri sunt finalizate în proporție de 99,40%. Anunțul vine ca o replică directă la criticile din spațiul public și de la nivel politic, unde existau acuzații privind amânări artificiale și riscul de a avea o nouă „autostradă-muzeu”. Șeful CNAIR a explicat foarte clar de ce deschiderea nu s-a putut face imediat. Pentru ca șoferii să poată folosi efectiv acești 12 kilometri, este nevoie de finalizarea a două noduri rutiere vitale. Este vorba despre nodul de la Zimbor, folosit pentru a intra pe autostradă, și cel de la Românași, necesar pentru ieșire.

Aceste conexiuni fac obiectul unor contracte distincte care se află acum în curs de finalizare. Pistol a subliniat că efectuarea recepției doar pe lotul principal, fără noduri, ar fi însemnat inaugurarea unei bucăți de asfalt perfect, dar pe care nu ar fi putut intra nicio mașină. CNAIR a ales o abordare diferită și va recepționa la jumătatea lunii august întreg pachetul, adică lotul Zimbor – Poarta Sălajului împreună cu cele două noduri rutiere. Imediat după semnarea actelor, circulația va fi deschisă real pentru toți conducătorii auto.

Până la momentul deschiderii, pe șantier se execută ultimele finisaje. În paralel, la nivel administrativ se parcurg pașii legali obligatorii, precum rapoartele supervizorilor, auditul de siguranță rutieră și constituirea comisiei oficiale. Contractul pentru această secțiune are o valoare de aproximativ 905 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027. Din a doua jumătate a lunii august, șoferii vor putea conduce în sfârșit pe acest nou sector de autostradă din Sălaj.

📸 Foto: Facebook-Cristian Pistol