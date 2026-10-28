Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani ar putea beneficia de condiții mult mai avantajoase la achiziționarea unei locuințe prin programul „Noua Casă”. Un proiect de lege adoptat de Senat prevede reducerea avansului minim de la 15% la doar 5% pentru creditele mai mari, cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro. Măsura legislativă are scopul de a sprijini persoanele care au venituri stabile, dar nu dețin capitalul inițial solicitat de bănci.

O inițiativă legislativă importantă, menită să faciliteze accesul tinerilor pe piața imobiliară, a trecut de prima cameră a Parlamentului. Proiectul propune modificări substanțiale pentru programul guvernamental „Noua Casă”, transformându-l într-un instrument mult mai accesibil pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. În prezent, normele în vigoare obligă beneficiarii să achite un avans de 5% doar pentru finanțările de până la 70.000 de euro. În momentul în care prețul imobilului depășește acest prag și necesită o finanțare cuprinsă între 70.000 și 140.000 de euro, efortul financiar inițial crește brusc, avansul minim obligatoriu fiind stabilit la 15%.

Noua propunere legislativă vine să elimine acest impediment major pentru cumpărătorii tineri. Dacă documentul va parcurge toate etapele necesare, persoanele eligibile vor putea achita un avans de numai 5% chiar și pentru creditele mari, de până la plafonul maxim de 140.000 de euro. Calculele arată un avantaj financiar uriaș pentru bugetul unei familii aflate la început de drum. De exemplu, în cazul cumpărării unui apartament cu prețul de 100.000 de euro, avansul actual de 15% reprezintă o sumă de 15.000 de euro. Prin aplicarea noilor reguli, cota de 5% reduce această obligație la doar 5.000 de euro. Astfel, o sumă importantă, de 10.000 de euro, rămâne în conturile cumpărătorului în momentul tranzacției.

Inițiatorii proiectului explică faptul că măsura are un puternic caracter inclusiv. Ea se adresează unei categorii largi de salariați care câștigă suficient de bine pentru a achita o rată lunară, dar care nu au reușit încă să economisească sumele mari solicitate ca depozit inițial. Din punct de vedere social, facilitarea accesului la proprietate este văzută ca o soluție pe termen lung pentru a reduce presiunea uriașă de pe piața chiriilor și pentru a-i stimula pe tineri să își întemeieze familii în țară. Proiectul care modifică ordonanța de urgență privind programul „Noua Casă” a fost adoptat de senatori cu 102 voturi pentru și o singură abținere. Cu toate acestea, normele nu se aplică imediat. Pentru a intra în vigoare, propunerea legislativă trebuie să primească votul decisiv în Camera Deputaților, să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial.