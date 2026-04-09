Un avertisment dur a venit de la Consiliul Fiscal. România a trăit peste posibilități, iar „nota de plată” aduce ani de suferință economică.

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a lansat un semnal de alarmă critic privind starea finanțelor publice, afirmând că România a trăit peste posibilitățile reale ani la rând. Cu o datorie publică ce a explodat de la 39% din PIB în 2019 la aproximativ 60% în prezent și un deficit bugetar care a depășit pragul alarmant de 9% în 2024, economia națională se află în fața unei corecții inevitabile. Potrivit expertului, ajustările necesare pentru evitarea unui colaps total vor fi resimțite direct de cetățeni și companii, procesul de „vindecare” fiind unul de lungă durată, care se va prelungi mult peste anul 2026.

Prezent la Cluj pentru lansarea volumului său, „Crizele şi tentaţia autoritaristă”, fostul economist-șef al Băncii Naționale a explicat că actuala corecție a deficitului este vitală, chiar dacă aceasta „semnifică suferință”. Daniel Dăianu a subliniat că nu există „miracole” în economie și că ajustarea bugetară masivă nu are cum să nu afecteze nivelul de trai și mediul de afaceri. Totuși, acesta vede o rază de speranță în ținta de deficit de 6,2% pentru anul curent, considerând-o un indicator esențial pentru capacitatea României de a se finanța în continuare de pe piețele internaționale și de a-și gestiona datoria publică împovărătoare.

Contextul economic este agravat și de factori externi, în special de tensiunile din Orientul Mijlociu. Deși încetarea temporară a ostilităților din Iran oferă un scurt „respiro” piețelor, Dăianu avertizează că șocul energetic va persista. Infrastructura energetică distrusă în urma conflictelor face imposibilă revenirea prețurilor la combustibili la nivelurile de dinaintea războiului. Chiar dacă se estimează o dezinflație în a doua parte a anului, puseurile inflaționiste și scumpirea energiei rămân amenințări constante care vor pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor din România.

În cadrul evenimentului desfășurat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, analiza lui Daniel Dăianu a fost susținută de personalități precum rectorul Daniel David și Vasile Pușcaș, aceștia subliniind că onestitatea în fața cifrelor este singura cale spre o redresare sustenabilă. Mesajul central rămâne unul de realism dur: corecția economică este singura alternativă la un dezastru financiar care ar fi „lovit în creștetul capului” întreaga societate. Fără o disciplină fiscală riguroasă și o înțelegere clară a faptului că deficitul nu poate rămâne la cote înalte, România riscă să rămână captivă într-un ciclu de îndatorare fără ieșire.