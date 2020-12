Azi la ora 19 va avea loc tragerea la sorti pentru preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din 2022 ce va va avea loc la Zurich in Elvetia. Campionatul Mondial 2022 va fi gazduit de Quatar in perioada 21 noiembrie -18 decembrie 2022. Festivitatea va avea loc, on line, din cauza pandemiei. Va fi condusa de Directorul de Competitii FIFA Jaime Yarza asistat de fostii mari internationali Daniele de Rosi- Italia,campion mondial 2006 si olandezul Rafael van der Vaart-finalist 2010. Cele 55 de echipe europene vor lupta pentru 13 locuri rezervate Batranului Continent impartite in 10 grupe. 5 de cate 5(de la gr A la gr E) si 5 grupe de cate 6 ( de la gr F la gr J).Cele 10 castigatoare se vor califica direct . Ocupantele locurilor 2 si cele mai bine 2 clasate vor disputa un play off , 6 semifinale deci, , 3 finale, gazda va fi trasa la sorti la cele 3 loc.

URNA 1- Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, Croatia, Danemarca ,Germania si Olanda.

URNA 2- Elvetia, Tara Galilor, Polonia, Suedia, Austria, Ucraina, Serbia, Turcia, Slovacia si Romania.

URNA 3- Rusia, Ungaria, Irlanda, Cehia, Norvegia, Irlanda de Nord, Islanda, Scotia, Grecia si Finlanda.

URNA 4- Bosnia- Hertegovina, Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Israel, Belarus, Georgia, si Luxemburg.

URNA 5- Armenia, Cipru, Feroe, Azerbaidjan, Estonia, Kosovo, Kazahstan, Lituania, Letonia si Andorra.

URNA 6- Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar si San Marino.

FIFA a stabilit si restrictii cauzate de politica, clima ori distanta. Astfel Armenia nu poate fi in grupa cu Azerbaidjan, Gibraltar cu Spania, Kosovo cu Serbia si Rusia cu Ucraina. Tari de risc sunt Belarus, Feroe, Islanda, Finlanda, Estonia, Ucraina, Lituania si Rusia.In functie de distanta Malta nu poate fi cu Kazahstan, Islanda cu Gibraltar, Portugalia cu Cipru, Armenia, Georgia si Azerbaidjan, Israel cu Islanda. Cand o echipa va fi trasa la sorti pentru o grupa cu riscuri, se va muta in urmatoarea.