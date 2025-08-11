Peste 30.200 de absolvenți de liceu au intrat în emoțiile celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului 2025, care începe cu proba la Limba și literatura română.

A doua sesiune a Bacalaureatului 2025, în ceea ce privește probele scrise, se desfășoară în perioada 11-14 august 2025, și începe cu proba la Limba și literatura română.

Examenul continuă cu testele obligatorii și cele la alegere, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august. Candidații trebuie să respecte reguli stricte, sub supraveghere audio-video, și să obțină minimum media 6 pentru a promova.

Din total, peste 18.200 de candidați provin din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 fac parte din promoțiile anterioare. Aceștia vor susține fie examenul integral, fie doar probele pe care nu le-au promovat în sesiunile trecute, în funcție de rezultatele recunoscute anterior.

Marți se desfășoară proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegere a profilului și specializării.

Joi este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Examenele încep la ora 9:00, iar accesul în săli este permis până la 8:30, pe baza unui act de identitate valabil.

Timpul de lucru este de trei ore, calculat din momentul distribuirii subiectelor, cu posibilitatea unei prelungiri de până la două ore pentru candidații care au primit aprobare specială, în conformitate cu regulile de asigurare a egalității de șanse pentru elevii cu deficiențe de vedere, de auz sau tulburări de neurodezvoltare.

Pentru redactarea lucrărilor, candidații trebuie să folosească doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar schemele și desenele se realizează cu creion negru. La Matematică și Geografie sunt permise doar instrumente de desen, iar hârtia este asigurată exclusiv de organizatori.

Este interzisă introducerea în sala de examen a bagajelor, poșetelor, ghiozdanelor, dispozitivelor electronice de calcul sau comunicare, precum și a materialelor scrise precum manuale, notițe sau dicționare.

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul, schimbul de foi, ciorne ori orice alt material care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor sunt strict interzise. Cei care încalcă aceste reguli sunt eliminați din examen, indiferent dacă au folosit sau nu materialele interzise, și nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.Toate sălile de examen vor fi monitorizate audio-video. Subiectele și baremele vor fi publicate în fiecare zi de probă, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00, iar contestațiile se pot depune în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00. Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august.

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6.