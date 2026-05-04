Elevii de clasa a XII-a din Sălaj care dețin certificate internaționale de competențe digitale vor scăpa de drumurile la notar pentru ediția de anul viitor a examenului de Bacalaureat. Ministerul Educației a simplificat procedurile administrative prin Ordinul 3.739/2026, eliminând obligativitatea copiilor legalizate pentru majoritatea tipurilor de certificări recunoscute, precum ECDL sau IC3.

Noua reglementare permite candidaților să depună la secretariatul unității de învățământ o copie simplă a certificatului, verificarea autenticității urmând să fie realizată direct de către școală. Măsura vizează eficientizarea procesului de înscriere și reducerea costurilor pentru elevi. Totuși, regula copiei legalizate rămâne în vigoare doar pentru situațiile specifice în care validarea digitală nu poate fi făcută direct la nivelul instituției școlare.

Schimbarea vine în contextul pregătirilor pentru sesiunea iunie-iulie 2026. Înscrierea candidaților va avea loc între 2 și 4 iunie, iar proba de evaluare a competențelor digitale (Proba D) este programată în intervalul 15-17 iunie 2026. Pentru absolvenții care aleg echivalarea, această probă va fi recunoscută automat în baza noilor proceduri simplificate.

Deși simplificarea procedurii de echivalare a competențelor digitale reprezintă un pas pragmatic și binevenit către debirocratizarea sistemului educațional, venind în sprijinul elevilor prin eliminarea unor costuri și drumuri inutile, măsura apare într-un context îngrijorător în care tot mai mulți tineri par să își piardă interesul față de examenul de maturitate, privindu-l mai degrabă ca pe o barieră formală decât ca pe o oportunitate, fapt ce subliniază necesitatea unor reforme mult mai profunde care să reconecteze relevanța Bacalaureatului cu realitățile și motivațiile noilor generații.