Covorul roșu, costumele elegante și discursurile pline de emoție transformă ceremonia într-un spectacol global.

Revista France Football, organizatoarea evenimentului, nu oferă niciun cec și niciun bonus direct câștigătorului. Laureatul pleacă acasă doar cu prestigiosul trofeu – o minge placată cu aur, așezată pe un piedestal de pirit – a cărui valoare materială este limitată, dar a cărei „greutate” simbolică este incalculabilă.

Câștigul financiar vine pe căi ocolite și se dovedește a fi colosal. Majoritatea contractelor încheiate de fotbaliștii de top includ clauze speciale care se activează automat în momentul câștigării unor premii individuale de anvergură. Astfel, clubul este cel care îl recompensează pe jucător cu bonusuri de performanță ce pot atinge sume amețitoare. Mai mult, statutul de deținător al Balonului de Aur propulsează imaginea jucătorului la un alt nivel. Contractele de sponsorizare devin mult mai bănoase, brandurile de top se luptă pentru a-și asocia imaginea cu a sa, iar aparițiile în campanii publicitare se traduc, din nou, în venituri de ordinul milioanelor de euro.

Faptul că premiul în sine nu are o componentă financiară îi conferă o valoare aparte. Într-o lume a fotbalului dominată de sume uriașe, Balonul de Aur rămâne o recunoaștere pur sportivă a meritelor, un simbol al excelenței neatins de logica pieței.

Din informațiile publicate de cotidianul Marca, prețul pentru realizarea unui Balon de Aur este în jur de 3.000 de euro. Trofeul are forma unei mingi de fotbal, măsoară 31 de centimetri înălțime, are 23 de centimetri diametru și cântărește puțin peste 7 kilograme.

Trofeul este realizat din două plăci de alamă care sunt lipite între ele pentru a crea forma unei mingi. În interior, el este umplut cu un material asemănător cu ceara, iar la exterior este suflat cu aur.

Istoria Balonului de Aur a început în 1956, când primul câștigător a fost Stanley Matthews. Acesta a primit însă un trofeu complet diferit, mult mai puțin spectaculos decât cel din zilele noastre.

Acela avea forma unui gong, iar dimensiunile erau mult mai mici. În 1983, când Michel Platini a fost câștigător, trofeul a fost modificat și seamănă destul de mult cu cel din zilele noastre.

Între timp, ceremonia Balonului de Aur a devenit un eveniment mult mai important. În fiecare an, evenimentul este așteptat cu mare interes și este televizat în direct în peste 100 de țări.