Președintele Senatului, Nicolae Ionel Ciucă, a declarat în discursul său că măsurile fiscale trebuie să fie completate de reducerea cheltuielilor bugetare. În plus, el consideră că băncile românești ar trebui să sprijine mediul economic din România.

Totodată, el a transmis un angajament din partea sa și a ministrului de Finanţe. Cei doi promit că alte măsuri fiscal-bugetare nu vor mai fi adoptate pe o perioadă de minim 6 luni.

Președintele PNL remarcă faptul că în 2022, numărul firmelor proaspăt înființate a atins 152.000. El a completat că acesta este „cel mai mare număr din istoria noastră post decembristă”.

Președintele Senatului a vorbit și despre influența pe care au avut-o acțiunile sale ca premier asupra mediului de afaceri. El susține că a încercat să creeze cadrul pentru investiții continue, pentru consolidarea capitalului românesc. Totodată, el a sprijinit acest mediu prin facilități fiscale și ajutoare de la stat.

„Sigur, putem să discutăm despre cifre şi să aducem în discuţie faptul că anul trecut am reuşit, şi am reuşit cu dumneavoastră, prin tot ceea ce aţi făcut dumneavoastră, prin dumneavoastră înşivă şi împreună cu investitorii străini, să realizăm o creştere în valoare nominală a PIB-ului de 49 de miliarde de euro.Am reuşit să realizăm un cadru, aşa cum spuneam, de încredere pentru investitorii străini şi am beneficiat de aproximativ 11 miliarde de euro investiţii străine directe”, a adăugat Nicolae Ionel Ciucă.