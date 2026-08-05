O nouă șansă pentru românii care își doresc copii, dar se confruntă cu probleme de fertilitate. Înscrierile în Programul social de interes național pentru susținerea cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității – ediția 2026 încep oficial. Aplicațiile se pot transmite până în luna noiembrie, exclusiv prin intermediul unei platforme digitale dedicate.

Vești extrem de importante pentru mii de români care își doresc să devină părinți, dar au nevoie de sprijin medical de specialitate. Ministerul de resort a anunțat oficial calendarul și regulile pentru ediția din acest an a Programului Național de fertilizare în vitro, cunoscut sub numele de Programul FIV 2026. Persoanele interesate vor avea la dispoziție o perioadă de aproape 3 luni pentru a-și pregăti și transmite documentele, sesiunea urmând să se închidă pe data de 15 noiembrie 2026.

O noutate importantă este legată de modul de transmitere a documentelor. Autoritățile au decis ca dosarele de înscriere să poată fi depuse exclusiv online. Platforma digitală dedicată, disponibilă la adresa up-comunitate.ro, va deveni activă chiar în prima zi de înscrieri, exact de la ora 10:00. Cine poate beneficia de acest ajutor financiar substanțial? Programul se adresează atât cuplurilor căsătorite, cât și celor care trăiesc în concubinaj, dar și femeilor singure, cu condiția ca toți solicitanții să îndeplinească o serie de criterii stricte de eligibilitate.

Conform normelor oficiale, cel puțin unul dintre membrii cuplului, sau femeia singură în cazul solicitărilor individuale, trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul stabil pe teritoriul României. De asemenea, aplicanții trebuie să aibă calitatea de asigurat în sistemul public de asigurări sociale de sănătate din țara noastră. Un alt criteriu obligatoriu vizează clinica aleasă. Solicitanții trebuie să se angajeze, prin acte, că procedurile medicale se vor desfășura într-o unitate sanitară din România, publică sau privată, care este parteneră acreditată în acest program. În ceea ce privește criteriul de vârstă, regulamentul stipulează clar că femeia solicitantă trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data exactă la care depune cererea în platformă. Toate aceste condiții sunt cumulative, ceea ce înseamnă că neîndeplinirea uneia singure atrage respingerea automată a dosarului.

Există și restricții foarte clare pentru a evita dubla finanțare. Astfel, nu pot depune dosare persoanele care, în cursul acestui an, au primit deja sprijin financiar prin alte programe similare finanțate de alte instituții publice. Mai mult, foștii beneficiari ai ediției anterioare se pot înscrie în noua sesiune din 2026 doar dacă au finalizat integral procesul de decontare pentru procedurile medicale realizate cu voucherele vechi. Acest decont trebuie să fie deja înregistrat și validat în sistemul digital. Autoritățile reamintesc că pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, stabilită între anii 2026 și 2030, un beneficiar eligibil poate primi acest ajutor financiar de maximum 3 ori.

Pentru a se înscrie, solicitanții trebuie să încarce în platformă un dosar complet. Acesta include o cerere-tip, o declarație pe propria răspundere, un acord privind prelucrarea datelor personale, copii ale cărților de identitate semnate cu mențiunea conform cu originalul, dar și adeverințe valabile emise de Casa de Asigurări de Sănătate. Piesa centrală a dosarului este documentul de indicație FIV. Acesta trebuie eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității, care colaborează cu o clinică parteneră. Atenție mare la detalii, acest document medical trebuie să fie emis cu maximum 60 de zile înainte de încărcarea în platformă. Toate anexele pot fi semnate olograf sau electronic, iar în cazul cuplurilor, declarațiile și acordurile se completează și se semnează separat de fiecare partener în parte. Informațiile complete și normele metodologice pot fi consultate integral pe site-ul ministerului.