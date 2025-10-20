Polițiștii care s-au remarcat prim rezultate exepționale vor primi o majorare de până la 50% la salariu.Însă, suma de bani va fi acordată la maxim 5% din totalul posturilor din organigramă.

Polițiștii care s-au remarcat prim rezultate exepționale vor primi o majorare de până la 50% la salariu. Suma de bani va fi acordată la maxim 5% din totalul posturilor din organigramă, se arată într-o precizare a Poliţiei Române.

În luna august 2025, Ministerul Afacerilor Interne avea peste 126.000 de angajați, astfel că majorarea va fi primită doar de 6.000 de angajați ai instituției.

„Acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfăşurate conform legislaţiei şi reglementărilor interne în vigoare. Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, informează, printr-un comunicat, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Numărul de posturi pentru care se poate acorda această majorare se hotărăşte în limita a cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, comunicându-se unităţilor în luna decembrie a anului în curs pentru primul semestru al anului următor, sau în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs.