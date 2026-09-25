Vești bune pentru fermieri de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură! APIA a demarat plățile pentru ajutorul de stat destinat sectorului de creștere a animalelor, acoperind serviciile de ameliorare a raselor prestate în cursul acestei veri. Peste 2,1 milioane de lei ajung direct în conturile beneficiarilor din întreaga țară, bani proveniți de la bugetul de stat.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin intermediul centrelor sale județene, a început oficial efectuarea plăților pentru ajutorul de stat acordat în sectorul creșterii animalelor. Acest sprijin financiar consistent este destinat serviciilor de ameliorare a raselor și acoperă integral cererile de plată depuse pentru activitățile prestate de beneficiari în luna iulie 2026. Suma totală virată de instituție se ridică la valoarea exactă de 2.131.741,06 lei. Fondurile necesare sunt asigurate direct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului aprobat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Plățile se fac pentru toți solicitanții care au accesat această formă de sprijin în conformitate cu normele legale în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

Prin aceste viramente prompte, reprezentanții instituției transmit că rămân aproape de fermieri și de asociațiile de profil, oferindu-le capitalul necesar pentru continuarea activităților de îmbunătățire a calității genetice a efectivelor de animale. Crescătorii din județul Sălaj și din restul țării vor colecta sumele în conturile bancare înregistrate la agenție, banii având rolul de a susține direct costurile administrative și tehnice legate de controlul oficial al performanțelor de producție și de conducerea registrelor genealogice. Această infuzie de capital vine într-un moment cheie din toamnă, oferind un balon de oxigen exploatațiilor zootehnice românești.