Curtea de Conturi a finalizat raportul asupra banilor publici pe care i-au primit angajați ai Federației Române de Canotaj , ca urmare a rezultatelor de la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice. Concluzia a fost că aproximativ 480.000 de euro au fost plătiți fără bază legală.

„Comitetul Olimpic și Sportiv Român a luat act de raportul de audit realizat de Curtea de Conturi a României, misiune desfășurată conform programului de verificare privind modul de administrare și utilizare a fondurilor publice.Controlul a vizat activitatea financiară și operațională a COSR derulată în perioada analizată de Curtea de Conturi, cu scopul de a evalua conformitatea procedurilor, respectarea legislației și eficiența utilizării resurselor puse la dispoziția organizației.Pe parcursul întregului proces, COSR a oferit tuturor auditorilor acces complet la documente, informații și proceduri interne, în spiritul transparenței și al bunei guvernanțe instituționale. O serie de informații și explicații dintre cele prezentate de COSR au fost acceptate de către auditorii Curții de Conturi încă din timpul controlului, conform dispozițiilor procedurale, lămurind astfel o parte importantă dintre aspectele ce au făcut obiectul controlului.În urma finalizării verificărilor, Curtea de Conturi a emis raportul oficial, care a fost primit de COSR. Organizația noastră este în curs de analiză a recomandărilor pe care Curtea de Conturi le-a formulat și va implementa măsurile care au fost dispuse în conformitate cu prevederile legale aplicabile domeniilor verificate, în termenele și condițiile stabilite de legislația în vigoare. Comitetul Olimpic și Sportiv Român , în acord cu normele după care își desfășoară activitatea, rămâne consecvent principiilor aplicate până în prezent urmând ca și pe viitor să implementeze cele mai bune practici de management, să continue consolidarea mecanismelor interne de control și audit îmbunatățind permanent procesele administrative și operaționale, prin propunerea și susținerea unor modificări legislative menite să asigure claritate și coerență în aplicarea normelor care reglementează o serie de aspecte din activitatea sportivă de performanță, inclusiv în domeniile verificate de Curtea de Conturi. Performanțele realizate de echipa olimpică a României la ultima ediție de Jocuri Olimpice Paris 2024 reflectă dedicarea și contribuția Comitetului Olimpic și Sportiv Român la succesul olimpic”, se arată în comunicatul COSR.

Și fostul Ministru al Sportului, Eduard Novak, a reacționat printr-o postare pe pagina personală de pagina de socializare:

„Referitor la raportul Curții de Conturi și la articolele de presă apărute în ultimele zile, simt nevoia să clarific câteva aspecte importante. Acuzația că, în mandatul meu de ministru, ar fi fost acordate premieri „necuvenite” este surprinzătoare, în condițiile în care Curtea de Conturi a efectuat anual controale la Ministerul Sportului în perioada 2021–2023, fără să ridice astfel de obiecții. Faptul că abia acum, în 2025, se sugerează că procedura de constituire și premiere a comisiilor tehnice nu ar fi fost corectă ridică semne de întrebare.

Federația Română de Canotaj precizează că toate propunerile de premiere înaintate către COSR au respectat aceste prevederi legale, iar aprobarea lor finală a fost exclusiv responsabilitatea instituțiilor competente.

În ceea ce privește afirmațiile vehiculate potrivit cărora personalul Federației Române de Canotaj ar fi încasat «sume necuvenite» sau că aceste plăți ar fi fost efectuate «fără bază legală», Federația Română de Canotaj transmite că:

-Premierile acordate personalului Federației Române de Canotaj au fost justificate prin contribuția acestora la rezultatele obținute de loturile olimpice.

-Aspectele reținute de Curtea de Conturi cu referire la «personalul din cadrul federației nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice» exced dispozițiile legale aplicabile.

-Curtea de Conturi nu a identificat în concret normele legale pretins a fi fost încălcate de Federația Română de Canotaj.

-În ipoteza în care în legislația aplicabilă ar fi fost menționate aspectele redate de Curtea de Conturi în Raport, Federația Română de Canotaj ar fi procedat la aplicarea prevederilor legale întocmai.