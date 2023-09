Bugetul Agenției Naționale pentru Sport a fost majorat. Lipă a primit din fondul de rezervă al Guvernului 30 de milioane de lei, bani care sunt destinaţi activităţii sportive.

Lipă a primit din fondul de rezervă al Guvernului 30 de milioane de lei și este încrezătoare că vor exista bani pentru pregătirea sportivilor care vor participa la Jocurile Olimpice. Aceasta a declarat la sediul Agenției Naționale pentru Sport:

„În privinţa bugetului Agenţiei, lucrurile încep uşor, uşor să se schimbe. Am găsit înţelegere, începând cu prim-ministrul şi coborând către şefii noştri direcţi, de la Secretariatul General al Guvernului, domnul ministru de Finanţe, care a înţeles situaţia în care ne aflăm, şi uşor, uşor au început să ne ajute, ca să ieşim la suprafaţă. Pentru că este foarte greu să acoperi o gaură şi să se rupă în altă parte. Îmi doresc ca în cel mai scurt timp să ajungem cu toate problemele astea la suprafaţă. De când am preluat frâiele Agenţiei nu fac altceva decât să caut bani de salarii şi asta este foarte greu. Suntem la sfârşitul trimestrului 3, vine trimestrul 4, tot timpul s-au mutat banii din trimestrul 2 în trimestrul 1, după ce s-au dat bugetele, s-au împărţit banii către cluburi şi federaţii şi tot aşa, noi tot timpul îi mutăm. Am primit şi o sumă care să ne dea un elan, din fondul de rezervă al Guvernului, să putem fi şi noi în limite normale de lucru. Cu siguranţă va veni şi rectificarea bugetară. Am primit din fondul de rezervă 30 de milioane de lei, din care primul lucru trebuie să plătim salariile, după care activitatea sportivă. Deci aceşti bani au trimitere directă. Nu sunt întârzieri la salarii, pentru că tot timpul luăm dintr-o parte, dăm salarii, rămânem fără nimic, iar ne plângem până ne orientăm, vine următoarea lună. Dar deja am început să ieşim la suprafaţă şi nu se mai pune problema de a face rost pentru a plăti salariile personalului. Pentru că nu este mic acest personal, vorbim de aproape 3.000 de oameni care se regăsesc sub umbrela agenţiei, vorbim de subordonate, direcţii, CSM-uri(…) Federaţiile au şi ele solicitările lor, pentru că vorbim de un an preolimpic greu, al calificărilor, pentru că trebuie să ne prezentăm onorabil la Jocurile Olimpice de la Paris. Nu mai spun că dacă mă duc spre zona cluburilor sportive nu ştiu cum de mai funcţionează, sunt la limita subzistenţei. Uşor, uşor o să îi ajutăm şi pe ei ca să îşi revină cu selecţia, iniţierea, cu participarea în campionatele naţionale, pentru că ăsta este rolul unui club, să aibă antrenori dedicaţi, să selecţioneze copiii, să-i antreneze, să-i iniţieze în tainele sportului de performanţă şi să participe la un campionat naţional. Da, sunt încrezătoare că vor exista bani pentru pregătirea sportivilor care vor participa la Jocurile Olimpice. Vă daţi seama, altfel de ce aş mai sta aici? Să ajungem să nu avem bani de pregătire? Nu, nici nu se pune problema. Am găsit înţelegere, nici nu avem ce discuta, nu am nici cel mai mic semn de întrebare în ceea ce priveşte bugetul. Deci buget va fi, dar, bineînţeles cu performanţă, pentru că aşa toată lumea vrea bani, dar ar trebui să mai dai şi ceva în schimb”, a declarat Lipă la sediul ANS.