Direcția Județeană de Statistică Sălaj a publicat datele oficiale privind evoluția câștigurilor salariale, oferind o radiografie completă a pieței forței de muncă. Luna mai 2026 a adus o corecție a veniturilor nete la nivel național, banii primiți în mână de angajați ajungând la o medie de 5684 de lei, pe fondul epuizării primelor de Paște acordate în primăvară.

Date extrem de importante oferite de statisticienii de la Direcția Județeană de Statistică Sălaj, care au analizat modul în care au evoluat veniturile angajaților în luna mai 2026 . La nivel național, câștigul salarial mediu brut a atins valoarea de 9483 de lei, o cifră care este cu 257 de lei mai mică decât cea înregistrată în luna aprilie a acestui an, marcând o scădere de 2,6% . În ceea ce privește câștigul salarial mediu net, adică suma pe care oamenii o primesc efectiv în mână după plata taxelor, valoarea a scăzut cu 159 de lei, adică minus 2,7%, oprindu-se la pragul de 5684 de lei . Cu toate acestea, dacă raportăm luna mai 2026 la aceeași perioadă a anului trecut, lefurile nete au înregistrat totuși o creștere globală de 3,2% .

Specialiștii din cadrul Direcției Județene de Statistică Sălaj explică faptul că această scădere de moment a veniturilor în sectorul economic este una complet firească . Ea a fost provocată de nerealizările temporare de producție, de încasările mai mici de pe urma contractelor, dar mai ales de faptul că în lunile precedente angajatorii au oferit numeroase prime ocazionale, cum ar fi primele trimestriale, anuale, bonusurile pentru performanțe deosebite sau tichetele cadou acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște . Cele mai abrupte prăbușiri ale lefurilor nete s-au resimțit în industria de asigurări și reasigurări, unde s-a înregistrat un minus uriaș de 29,8%, dar și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, unde veniturile au scăzut cu 19,6% . De cealaltă parte, s-au înregistrat și creșteri salariale punctuale, cea mai spectaculoasă fiind raportată în extracția minereurilor metalifere, unde salariile nete au crescut într-o singură lună cu 22,4% .

Dacă privim ierarhia generală a veniturilor, anexa pusă la dispoziție de statisticieni arată o prăpastie uriașă între industrii . Angajații din domeniul tehnologiei informației, adică programatorii și consultanții IT, rămân regii neîncoronați ai economiei, cu o medie netă încasată de 13150 de lei . La polul opus, cele mai mici venituri din țară au fost raportate în pescuit și acvacultură, unde angajații au primit în mână o medie de doar 2863 de lei . Salarii mici s-au înregistrat și în industria confecțiilor, cu 3443 de lei net, dar și în hoteluri și restaurante, unde media a fost de 3547 de lei net . În schimb, în sectorul bugetar s-a înregistrat o creștere în învățământ de 2,4%, ajungându-se la 5817 lei net, și o creștere de 0,5% în administrația publică, unde salariul mediu net este de 6900 de lei . Sănătatea și asistența socială au marcat o ușoară scădere de 0,5%, media netă fiind de 5417 lei .

Pentru o corectă înțelegere a acestor date, este esențial să aruncăm o privire în bucătăria internă a Direcției Județene de Statistică Sălaj, care utilizează o metodologie extrem de riguroasă . Cercetarea se bazează pe un eșantion reprezentativ național de aproximativ 23200 de unități economico-sociale, având o marjă de eroare de doar plus sau minus 3% . Firmele cu mai puțin de 4 angajați nu sunt incluse în cercetarea directă a sectorului privat, însă statisticienii folosesc un mecanism extrem de inteligent de corelare . Aceștia preiau datele direct din sursele administrative ale ANAF, prin Declarația unică D112, rata de înlocuire a datelor lipsă fiind de 15%, ceea ce garantează acuratețea raportărilor . Toți acești indicatori folosesc din acest an noua clasificare europeană CAEN Revizia 3, un sistem actualizat care permite compararea perfectă a salariilor noastre cu cele din restul Europei .