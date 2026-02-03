Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 31 de ani, din comuna Meseșenii de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție.

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unei operațiuni întreprinse de polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău, în urma căreia, un bărbat de 31 de ani, din comuna Meseșenii de Jos,a fost reținut.

”În fapt, la data de 2 februarie, în jurul orei 23.00, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat din comuna Meseșenii de Jos, cu privire la faptul că fiul său, față de care atât el, cât și soția acestuia aveau emis ordin de protecție, s-a deplasat la domiciliul lor.

Prin ordinul de protecție emis de magistrații Judecătoriei Zalău, la data de 17 decembrie 2025, bărbatului îi era interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de locuința părinților săi.

Bărbatul de 31 de ani a părăsit imobilul înainte de sosirea echipajului de poliție, fiind identificat în fața imobilului, în care locuiesc părinții săi, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând a fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Reamintim faptul că, la data de 24 ianuarie a.c., față de acesta a mai fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, pentru încălcarea măsurilor impunse în ordinul de protecție emis pe numele acestuia.”