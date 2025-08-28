Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj – prin biroul de presă- ne-a informat, printr-un comunicat, asupra faptului că:

”la data de 26 august a.c., în jurul orei 21.30, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Badon.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, un bărbat de 52 de ani, din orașul Jibou, în timp ce conducea un autoturism pe drumul national 1F, din direcția Zalău spre Satu Mare, în împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, lovind un ansamblu de vehicule care se afla staționat în afara părții carosabile.

Totodată, acesta a surprins și accidentat trei bărbați de 27, 28 și 41 de ani, care în calitate de pietoni, se aflau în afara părții carosabile, lângă ansamblul de vehicule.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1.37 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

Cei trei pietoni au fost fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale.”