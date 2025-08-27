Bărbatul din Jibou , care a produs un accident rutier în localitatea Badon, în seara zilei de 26 august 2025, a fost reținut de polițiștii rutieri, după stabilirea clară a alcoolemiei.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj – prin biroul de presă- ne-a informat, printr-un comunicat , asupra faptului că :

”la data de 26 august a.c., în jurul orei 21.30, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Badon.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, un bărbat de 52 de ani, din orașul Jibou, în timp ce conducea un autoturism pe drumul national 1F, din direcția Zalău spre Satu Mare, în împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, lovind un ansamblu de vehicule care se afla staționat în afara părții carosabile.

Totodată, acesta a surprins și accidentat trei bărbați de 27, 28 și 41 de ani, care în calitate de pietoni, se aflau în afara părții carosabile, lângă ansamblul de vehicule.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1.37 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

Cei trei pietoni au fost fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. ”

Ulterior, după stabilirea alcoolemiei, al cărui rezultat a fost surprinzător, mai exact la limita comei alcoolice, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj – prin biroul de presă- a revenit cu un comunicat care arată că:

”La data de 27 august a.c., în urma probatoriului administrat, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 52 de ani, din orașul Jibou, care la data de 26 august a.c., a condus un autoturism pe drumul național 1F, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, provocând un accident rutier în urma căruia 3 persoane au fost transportate la spital.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și vătămare corporală din culpă.

În cursul zilei de mâine, acesta va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive. ”

sursa foto: Facebook (https://www.facebook.com/groups/936545826400650/)