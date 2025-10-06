Echipa de handbal masculin a Barcelonei a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor, pentru a 6-a oară, după o finală cu Veszprem. Au fost nevoie de prelungiri. Partida s-a încheiat la scorul de 31-30.

Echipa de handbal masculin a Barcelonei a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor , pentru a 6-a oară, după o finală cu Veszprem ce a avut nevoie de prelungiri: 31-30. Finala mică a fost adjudecată de SC Magdeburg contra lui Al Ahly,la scorul de 32-23.

Cele 9 participante au fost Veszprem (Ungaria), Al Ahly (Egipt), Sharjah (Emiratele Arabe Unite), Sydney University (Australia), California Eagles (SUA), Handebol Taubate (Brazilia), SC Magdeburg (Germania), Zamalek (Egipt) și FC Barcelona (Spania).

SC Magdeburg, câștigătoarea Ligii Campionilor, Veszprem, campioana en-titre a competiției, și FC Barcelona, beneficiară a unui wild-card, au câștigat cele 3 grupe, iar Al Ahly li s-a alăturat în semifinale, fiind cea mai bună echipă clasată pe poziția secundă.

În penultimul act, Veszprem s-a impus cu 23-20 în fața lui Magdeburg, iar Barcelona a trecut cu 26-21 de Al Ahly. Mai departe, campioana Europei a învins-o fără probleme pe trupa din Egipt, scor 32-23, și a încheiat Campionatul Mondial al Cluburilor pe locul al 3-lea.

A urmat finala dintre Veszprem și Barcelona, care s-a jucat în fața a 4000 de spectatori. Jocul dintre cele două formații europene a fost extrem de echilibrat, iar ca dovadă, la pauză, spaniolii conduceau cu 13-12 și, după 60 de minute, scorul era egal: 21-21.

Echilibrul s-a menținut și în prelungirile finalei dar, în cele din urmă, Barcelona s-a impus cu 31-30 și și-a adjudecat al 6-lea titlu în această competiție, după cele obținute în 2013, 2014, 2017, 2018 și 2019.

Finala competiţiei a avut prelungiri pentru al patrulea an la rând.

Catalanii au avut un portar, danezul Emil Nielsen, eroic în ultimele secunde, câştigând trofeul pentru prima oară din 2019. Nielsen a avut nu mai puţin de 27 de intervenţii în acest meci, încheind cu un procentaj de 49%. Portarul a împiedicat echipa antrenată de Xavier Pascual să se desprindă la scorul de 30-29, iar Ludovic Fabregas, care a revenit la Barcelona de la Veszprem în această vară, a egalat. Nielsen a apărat apoi aruncarea extremei franceze Hugo Descat, astfel că golul lui Aleix Gomez a făcut diferenţa.