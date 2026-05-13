Barcelona a cucerit matematic titlul cu numărul 29 în Spania, după ce a învins marea rivală Real Madrid cu scorul de 2-0, chiar sub ochii a peste 62.000 de fani. Dincolo de victoria clară obținută pe teren, meciul a fost marcat de drama personală a antrenorului Hansi Flick, care a rămas pe bancă deși tatăl său a trecut în neființă cu doar câteva ore înainte. Evenimentul a avut și o puternică conotație politică românească, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, fiind invitata de onoare a președintelui Joan Laporta în lojă.

Catalanii au dominat autoritar și au tranșat meciul încă din primele minute, impunându-se fără emoții cu 2-0. Cu 88 de puncte și zece victorii consecutive, Barcelona încheie un campionat controlat de la un capăt la altul și poate atinge borna istorică de 100 de puncte la finalul sezonului.

Marea performanță a fost însă umbrită de o tragedie tulburătoare. Chiar înaintea partidei, antrenorul german Hansi Flick a aflat că tatăl său a murit. Cu o tărie de caracter incredibilă, tehnicianul a refuzat să plece, alegând să fie alături de jucători în această etapă istorică, urmând să zboare uterior în Germania .

Dincolo de spectacolul din teren, atenția jurnaliștilor a fost captată de o prezență-surpriză de rang înalt în zona VIP. Românca Roxana Mînzatu, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, a urmărit meciul de lângă președintele Barcelonei, Joan Laporta.

Brașoveanca Roxana Mînzatu a fost tratată ca un oaspete de seamă, împărțind tribuna oficială cu președintele Guvernului Cataloniei, Salvador Illa, cu primarul orașului, dar și cu vedete internaționale precum cântăreața Olivia Rodrigo. Oficialul român a imortalizat momentul, postând imagini spectaculoase pe contul oficial de Instagram.