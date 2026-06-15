Spectacol total la Köln în finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Barcelona și-a reconfirmat statutul de superputere a handbalului european și a învins formația germană Fuchse Berlin în ultimul act al competiției. Catalanii au cucerit trofeul pentru a 13-a oară în istorie, la capătul unui turneu Final Four de un dramatism extrem, sub privirile extaziate ale președintelui Joan Laporta.

Lanxess Arena din Köln a găzduit o nouă finală memorabilă în handbalul masculin. Barcelona a controlat meciul decisiv pentru trofeu și a învins-o pe Fuchse Berlin cu scorul de 37-34. Parcursul catalanilor către marea finală a fost plin de suspans. În semifinale, echipa antrenată de Carlos Ortega a avut nevoie de prelungiri de infarct pentru a trece de Aalborg. După 28-28 la finalul celor 60 de minute regulamentare, paradele portarului Emil Nielsen au asigurat victoria spaniolilor cu 37-32.

Pentru Fuchse Berlin, eșecul reprezintă a 2-a finală consecutivă pierdută în Liga Campionilor. Nemții ajunseseră în ultimul act după ce eliminaseră în semifinală deținătoarea trofeului din 2025, SC Magdeburg, cu scorul de 40-35. În marea finală, slovenul Makuc de la Barcelona a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului. De cealaltă parte, singura consolare a nemților a fost performanța danezului Mathias Gidsel. Acesta a marcat 8 goluri în finală și a devenit golgheterul competiției, cu un total uluitor de 161 de goluri.

Bucuria a fost uriașă în tabăra spaniolilor, președintelem Joan Laporta explodând de fericire în tribune la fluierul final și coborând pe parchet pentru a-și strânge în brațe tehnicianul. În finala mică, SC Magdeburg s-a consolat cu medalia de bronz, după ce a învins formația daneză Aalborg cu scorul de 32-26.

România a fost reprezentată în actualul sezon de campioana Dinamo București. Din păcate, dinamoviștii nu au reușit să treacă de faza grupelor, terminând pe locul 7 în grupa A, cu doar 4 puncte acumulate. Prin acest nou triumf, Barcelona își consolidează poziția de cea mai titrată echipă din istoria handbalului mondial.