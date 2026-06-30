Răspuns revoltător și plin de birocrație trimis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene către redacția Sălăjeanul TV, cu privire la blocarea primelor de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei. Documentul oficial arată o parodie procedurală între ministere, care lovește direct în cadrele didactice. În timp ce profesorii din Sălaj și din întreaga țară au plătit cursuri din propriul buzunar, ministerul anunță senin că banii vor fi virați abia în luna august, iar termenul-limită de cheltuire rămâne blocat pe data de 31 august 2026.

După săptămâni întregi de tăcere și solicitări repetate transmise de jurnaliștii Sălăjeanul TV, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a trimis în sfârșit un răspuns oficial care confirmă coșmarul birocratic prin care trec cadrele didactice. Sumele de 1.500 de lei, reprezentând prima de carieră didactică aprobată prin Ordonanța de Urgență 39 din 2026, sunt blocate într-un circuit absurd de hârtii între ministere, baze de date și verificări tehnice.

Explicația oficială primită de la București pare desprinsă din romanele de ficțiune administrativă. Ministerul de resort ridică din umeri și pasează vina de la o instituție la alta. Ordonanța a intrat în vigoare pe 6 mai 2026, însă de atunci s-a declanșat un adevărat haos al termenelor. Ministerul Educației a avut la dispoziție 10 zile să aprobe listele de cheltuieli și 15 zile să emită listele finale de beneficiari. Ulterior, a intrat în ecuație o aplicație informatică unde Serviciul de Telecomunicații Speciale trebuie să facă verificări externe și să elimine înregistrările multiple sau erorile bazate pe Codul Numeric Personal. Acest ping-pong informatic a întins procesul pe luni de zile. Listele pline de neconcordanțe au fost trimise înapoi la Ministerul Educației, care a mai avut la dispoziție alte 10 zile lucrătoare pentru corecturi, în colaborare cu inspectoratele școlare și universitățile. În timp ce instituțiile fac adrese și verifică tabele, profesorii români sunt lăsați să aștepte cu cardurile goale.

Cea mai mare palmă dată cadrelor didactice vine însă la capitolul referitor la calendarul de plată și utilizarea banilor. Ministerul recunoaște că legislația nu prevede o dată exactă pentru încărcarea cardurilor, ci doar un termen maxim legal. Astfel, autoritățile anunță că alimentarea suporturilor electronice se va face cel târziu cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de utilizare. Asta înseamnă că termenul maxim asumat de stat pentru virarea efectivă a banilor este data de 1 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și 1 septembrie 2026 pentru cel universitar.

Parodia devine completă când analizăm termenul de utilizare a acestor fonduri. Conform legii actuale, profesorii din sistemul preuniversitar sunt obligați să cheltuiască cei 1.500 de lei până la finalul anului școlar, adică exact până la data de 31 august 2026. Practic, cadrele didactice vor avea la dispoziție o singură lună, în plină perioadă de concedii de vară, pentru a accesa cursuri de specializare. Cadrele didactice se întreabă, pe bună dreptate, ce universități de renume organizează înscrieri sau cursuri în luna august, suspiciunea generală fiind că acești bani sunt direcționați cu dedicație doar către cursurile organizate local de Casele Corpului Didactic. Situația este dramatică pentru profesorii care s-au înscris deja la programe academice serioase și care, din cauză că statul nu a virat banii în luna mai așa cum promisese, au fost obligați să achite taxele din salariile lor modeste pentru a nu fi exmatriculați. Ministerul pasează din nou responsabilitatea și susține că o prelungire ar necesita modificarea legii, deși menționează că a propus Comisiei Europene o extindere teoretică a termenului. Până la promisiunile oficialilor, realitatea din teren rămâne neschimbată: o bătaie de joc birocratică pe spatele dascălilor din România.