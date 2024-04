Încep bătăliile pentru podium în voleiul masculin din România. Programul din această săptămână cuprinde primele meciuri în lupta pentru medalii.

Se dă startul bătăliilor pentru podium în volei masculin. Finala mare debutează duminică, la Galați, campionii de la Arcada având în fața nou-promovatei Corona avantajul terenului propriu. Corona Brașov, o echipă nou-promovată, va juca finala Diviziei A1 de volei masculin la prima apariție pe scena voleiului românesc. Ultima oară când o echipă din Brașov juca o finală pentru titlu se întâmpla în urmă cu nu mai puțin de 26 de ani. În 1998, Prescon Brașov juca finala campionatului cu Zalăul, iar brașovenii antrenați de Dan Banu și Adrian Pustiu obțineau medaliile de argint.

Laurențiu Lică este antrenorul care a creat această echipă a Brașovului ce a uimit voleiul românesc. „E ceva fantastic ce se întâmplă la Brașov. La începutul sezonului eu am crezut că putem termina în primele șase și poate o calificare în cupele europene. Am reușit să mergem în cupele europene și acum am ajuns să jucăm finala campionatului”, a spus Laurențiu Lică Arcada Galați s-a calificat în finala Diviziei A1, după 2-1 la general cu Dinamo București. Arcada Galați – Corona Brașov, finala inedită a Diviziei A1, va începe pe 21 și 22 aprilie, cu două partide la Galați. Se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”.