Nebunie totală pentru finala Cupei României! Deși fanii sperau ca duelul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova să fie mutat pe stadionul Ghencea pentru a suplimenta numărul de locuri, Jandarmeria a spus „pas”. Astfel, marea confruntare rămâne la Sibiu, pe 13 mai, unde se anunță un meci cu casa închisă, mii de suporteri fiind deja în căutarea unui tichet de acces.

Fanii celor două „Universități” se lovesc de o realitate dură: capacitatea limitată a arenei din Sibiu. Federația Română de Fotbal a încercat mutarea meciului în Capitală, pe Ghencea, unde peluzele ar fi permis accesul a peste 16.000 de suporteri ai ambelor echipe. Totuși, din cauza concertului Metallica programat în aceeași zi pe Arena Națională, forțele de ordine au refuzat planul, considerând că orașul ar fi paralizat.

În aceste condiții, la Sibiu au fost alocate doar 3.400 de bilete pentru fiecare galerie, un număr infim față de cererea care este deja cel puțin dublă. Oficialii cluburilor din Cluj și Craiova se declară asaltați de solicitări, fiind conștienți că mulți suporteri vor rămâne în afara stadionului. Pentru publicul general, au fost scoase la vânzare online mai puțin de 2.000 de tichete, disponibile pe site-ul oficial al FRF.

Dincolo de pasiunea din tribune, miza este una uriașă și în plan financiar. Câștigătoarea trofeului va pleca acasă cu un cec de 240.000 de euro, în timp ce echipa învinsă va primi doar 10.000 de euro, sume la care se adaugă bonusurile acumulate în fazele anterioare ale competiției.

În timp ce mii de fani se pregătesc de un asalt virtual asupra platformelor de bilete, miza rămâne una istorică: cine va reuși să cucerească trofeul și premiul cel mare sub presiunea unei arene arhipline, într-o seară în care Sibiul va deveni epicentrul fotbalului românesc.