Mai mulți conducători auto au fost depistați în traffic după ce au consumat băuturi alcoolice.Polițiștii i-au oprit, iar pe numele acestora au fost deschise dosare de cercetare penală.

Polițiștii din cadrul IPJ Sălaj sunt mereu în alertă pentru a ne asigura că vom putea circula în siguranță pe drumurile publice și nu numai. Inspectorul de poliție Ioana Rus, purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, ne-a declarat:

”La data de 4 noiembrie a.c., polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au depistat în trafic un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice.

În fapt, la data de 4 noiembrie a.c., ora 06:00, polițiștii au oprit în trafic, pe Bulevardul Mihai Viteazu, din Zalău, în zona centrală, un autoturism, la volanul căruia a fost identificat un bărbat, de 47 de ani, din Zalău.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat de polițiștii rutieri, rezultatul fiind 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii contiună cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 4 noiembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Zalău au întocmit dosar penal unui bărbat, din comuna Mirșid, pentru conducere sub influența alcoolului.

În fapt, bărbatul, în vârstă 50 de ani, a fost oprit în trafic, la ora 22:11, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Moigradului, din Zalău.

Conducătorul auto emana halenă alcoolică, astfel că a fost testat cu aparatul alcoolscop, rezultatul fiind 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea administrării întregului probatoriu.

La data de 5 noiembrie a.c., polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au depistat în trafic un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Fapta a fost constatată la ora 11:45, pe strada Bujorilor, din Zalău, când bărbatul, de 46 de ani, din municipiul Oradea, a fost oprit în trafic și testat cu aparatul alcoolscop, rezultând o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorului auto i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.