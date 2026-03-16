Guvernul a aprobat ordonanța de urgență care clarifică administrarea bazelor sportive și taberelor pentru tineret aflate în proprietatea statului și permite transferul acestora către autoritățile locale.

Cele 1.034 de baze și tabere din toate județele țării, multe dintre ele neavând până acum o situație administrativă clară, vor fi transferate către autoritățile locale. Transferul va include și personalul, cu scopul ca aceste active să fie reabilitate rapid și să revină în folosul comunităților.

Prin adoptarea ordonanței care permite transferul, toate aceste active vor intra inițial în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, ceea ce reprezintă un pas esențial pentru descentralizarea lor către autoritățile locale.

Ilie Bolojan a precizat că a discutat cu președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, despre pașii următori ai procesului.

Potrivit postării de pe pagina de socializare a Guvernului, în aproximativ două treimi dintre județe nu există probleme juridice, astfel că transferul bazelor sportive către autoritățile locale poate fi realizat rapid.

În schimb, în circa o treime dintre județe există situații în care terenurile pe care sunt construite bazele sunt solicitate pentru retrocedare, iar aceste cazuri trebuie analizate și clarificate. Guvernul va trimite adrese către toate consiliile județene, iar după adoptarea hotărârilor necesare, transferul va fi aprobat județ cu județ.

Premierul Ilie Bolojan a mai subliniat că transferul va include și personalul care administrează aceste baze, cu asigurarea salarizării și obligația ca destinația sportivă a acestor active să nu fie schimbată. Estimările Guvernului indică faptul că procesul de transfer ar putea fi finalizat în aproximativ șase luni.

Scopul principal este ca autoritățile locale să înceapă cât mai rapid lucrările de reabilitare, să pună bazele sportive în valoare și să le redea comunităților.

Ilie Bolojan a arătat că această măsură reprezintă un pas important pentru ca infrastructura sportivă să fie administrată mai aproape de comunități și pentru ca aceste baze să devină spații vii, folosite de tineri și de toate persoanele care practică sportul, contribuind astfel la dezvoltarea sănătoasă a comunităților locale.

Procesul de descentralizare a bazelor sportive urmărește nu doar reabilitarea și modernizarea infrastructurii.