Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 27 de ani, din comuna Someș-Odorhei, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra evenimentului rutier pentrcut.

”La data de 19 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 27 de ani, din comuna Someș-Odorhei, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 09:30, polițiștii au surprins și înregistrat cu aparatul radar un autoturism care se deplasa pe drumul județean 108A, în localitatea Someș-Odorhei, cu viteza de 83 km/h.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul aflat la volan avea dreptul de a conduce suspendat.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultând indiicii cu privire la prezența unor substanțe psihoactive în organism.

Tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, rezultatele fiind pozitive atât pentru alcool cât și pentru substanțe psihoactive.

În cursul zilei de luni, 20 octombrie, acesta va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.