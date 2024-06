Biroul Electoral Central a anunțat și rezultatele finale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. De asemenea, Biroul Electoral Central a informat că centralizarea rezultatelor se apropie de final. Aceasta este gata în proporție de 99,94% pentru primari și consilii locale.

„În ceea ce privește alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, centralizarea rezultatelor se apropie de final. Astfel, pentru alegerea primarilor din 9 iunie 2024, la nivel național, au fost centralizate 99,94% dintre cele 3.186 de circumscripții electorale, iar pentru alegerea consiliilor locale din 9 iunie 2024 – 99,94% dintre cele 3.186 de circumscripții electorale”, a transmis BEC, într-un comunicat de presă.

De asemenea, pentru alegerea consiliilor județene și a președinților de consilii județene au fost centralizate 39 dintre cele 41 de circumscripții electorale.

Mai precis, Biroul Electoral Central a informat că alianța PSD-PNL a obținut 48,55% la alegerile europarlamentare care au avut loc pe 9 iunie. Rezultatele sunt finale. Astfel, PSD și PNL vor avea 19 dintre cei 33 de europarlamentari ai României. Simultan, AUR a obținut 14,93%, Alianța Dreapta Unită – 8,71%, UDMR – 6,48%, SOS România – 5,03%, REPER – 3,74%, Nicu Ștefănuță – 3,08%.

În urma centralizării celor 19.870 de secții de votare organizate în țară și în străinătate, situația se prezintă astfel:

Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale, care s-au prezentat la urne este de 9.444.894;

Gradul de participare la vot a fost de 52,40%;

Numărul total al voturilor valabil exprimate este de 8.942.629.

În urma rezultatelor obținute, Alianța PSD-PNL are 19 dintre cei 33 de parlamentari și a câștigat, practic, alegerile europarlamentare, dovedindu-se faptul că alianța constituită a fost una de mare succes; AUR are 6 dintre cei 33 de parlamentari; Alianța Dreapta Unită are 3 dintre cei 33 de parlamentari; SOS România și UDMR au câte 2 dintre cei 33 de parlamentari. În Parlamentul European merge și candidatul independent Nicu Ștefănuță.